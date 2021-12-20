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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/prokat-1764502714.html
Новый "Человек-Паук" установил рекорд, заработав больше миллиарда рублей
Новый "Человек-Паук" установил рекорд, заработав больше миллиарда рублей - РИА Новости, 20.12.2021
Новый "Человек-Паук" установил рекорд, заработав больше миллиарда рублей
Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ со сборами один миллиард 58 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:37
2021-12-20T10:37
культура
бенедикт камбербэтч
киану ривз
новости культуры
кино и сериалы
том холланд
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ со сборами один миллиард 58 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Всего за пять дней, со среды по воскресенье, по оценкам экспертов кинотеатры заработали более полутора миллиардов рублей. Вне периода новогодних праздников это будет абсолютный рекорд отечественного проката. Феноменальный результат с учетом имеющихся во многих регионах России ограничений. "Человек-Паук: Нет пути домой" также показал невероятный для условий пандемии результат. Специалисты портала kinobusiness.com считают, что если бы он вышел на два месяца раньше, то смог бы стать абсолютным рекордсменом проката России и СНГ. Сейчас этим титулом обладает вышедший на экраны в мае 2018 года блокбастер "Мстители: Война бесконечности" (один миллиард 161,5 миллиона рублей).В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа, что только усугубило ситуацию. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.Фильм "Матрица: Воскрешение" стал вторым в рейтинге, собрав за выходные 319,1 миллиона рублей. Сюжет четвертого фильма франшизы "Матрицы" в целом останется неизменным: Киану Ривз в образе Нео вновь вступает в противостояние с компьютерной системой, которая правит людьми.На третьем месте мультфильм "Зверопой 2", превью которого в России состоялось 18 декабря. Мультфильм собрал 40,5 миллионов рублей."Дом Gucci" занял четвертую позицию в рейтинге со сборами 40,2 миллиона рублей. События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.На пятом месте - "Большой красный пес Клиффорд" со сборами 28,4 миллиона рублей. В центре сюжета - школьница Эмили, которая по дороге в школу заходит в ярмарочный шатер в парке, где раздают домашних животных в добрые руки. Владелец лавки мистер Бридуэлл показывает девочке щенка с красной шерстью, и она сразу влюбляется в него. Но героиня даже подумать не могла, что на следующее утро обнаружит у себя дома огромного трехметрового пса!
https://ria.ru/20211216/matritsa-1764001133.html
https://ria.ru/20211203/guchchi-1761805352.html
https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html
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бенедикт камбербэтч, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, том холланд
10:37 20.12.2021
 
Новый "Человек-Паук" установил рекорд, заработав больше миллиарда рублей

"Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Фильм "Человек-Паук: Нет пути домой" возглавил прокат в России и СНГ со сборами один миллиард 58 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Всего за пять дней, со среды по воскресенье, по оценкам экспертов кинотеатры заработали более полутора миллиардов рублей. Вне периода новогодних праздников это будет абсолютный рекорд отечественного проката. Феноменальный результат с учетом имеющихся во многих регионах России ограничений.
"Человек-Паук: Нет пути домой" также показал невероятный для условий пандемии результат. Специалисты портала kinobusiness.com считают, что если бы он вышел на два месяца раньше, то смог бы стать абсолютным рекордсменом проката России и СНГ. Сейчас этим титулом обладает вышедший на экраны в мае 2018 года блокбастер "Мстители: Война бесконечности" (один миллиард 161,5 миллиона рублей).
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
1 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
2 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
3 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
4 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
1 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
2 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа, что только усугубило ситуацию. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.
Фильм "Матрица: Воскрешение" стал вторым в рейтинге, собрав за выходные 319,1 миллиона рублей. Сюжет четвертого фильма франшизы "Матрицы" в целом останется неизменным: Киану Ривз в образе Нео вновь вступает в противостояние с компьютерной системой, которая правит людьми.
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
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На третьем месте мультфильм "Зверопой 2", превью которого в России состоялось 18 декабря. Мультфильм собрал 40,5 миллионов рублей.
"Дом Gucci" занял четвертую позицию в рейтинге со сборами 40,2 миллиона рублей. События ленты разворачиваются в 1995 году. В ней рассказывается о знаменитом модельере Мауирицио Гуччи, а также об отношениях дизайнера с бывшей супругой Патрицией Реджани, которая была осуждена за организацию его убийства на 16 лет. Фамилия Гуччи, которая всегда звучала как синоним роскоши, стиля и власти, оказывается и проклятием дома.
Постер фильма Дом Gucci
3 декабря, 08:00Культура
Убийство из-за измены: что не так с фильмом "Дом Gucci"
На пятом месте - "Большой красный пес Клиффорд" со сборами 28,4 миллиона рублей. В центре сюжета - школьница Эмили, которая по дороге в школу заходит в ярмарочный шатер в парке, где раздают домашних животных в добрые руки. Владелец лавки мистер Бридуэлл показывает девочке щенка с красной шерстью, и она сразу влюбляется в него. Но героиня даже подумать не могла, что на следующее утро обнаружит у себя дома огромного трехметрового пса!
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
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Новые "Матрица", "Человек-паук" и "Елки". Что в кино на этой неделе
 
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