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Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции - РИА Новости, 20.12.2021
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:25
2021-12-20T04:59
экономика
общество
иран
турция
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
китай
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что с 27 октября по 7 декабря выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ.Подчеркивается, что в результате не допущено к ввозу РФ около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов."Кроме того, в октябре 2021 года запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%", - добавляется в сообщении.
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экономика, общество, иран, турция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай
03:25 20.12.2021 (обновлено: 04:59 20.12.2021)
 
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Роспотребнадзор из-за пестицидов ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФруктовый прилавок
Фруктовый прилавок - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 27 октября по 7 декабря выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ.
"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате не допущено к ввозу РФ около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.
"Кроме того, в октябре 2021 года запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%", - добавляется в сообщении.
Лимоны - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 05:40
Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий
 
ЭкономикаОбществоИранТурцияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКитай
 
 
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