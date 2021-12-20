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Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции - РИА Новости, 20.12.2021
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:25
2021-12-20T03:25
2021-12-20T04:59
экономика
общество
иран
турция
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
китай
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что с 27 октября по 7 декабря выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ.Подчеркивается, что в результате не допущено к ввозу РФ около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов."Кроме того, в октябре 2021 года запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211103/limony-1757477455.html
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экономика, общество, иран, турция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, китай
03:25 20.12.2021 (обновлено: 04:59 20.12.2021)
Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор из-за пестицидов ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции