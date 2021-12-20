https://ria.ru/20211220/pro-1764483403.html
Источник: в Арктике пройдут испытания комплекса ПРО
Источник: в Арктике пройдут испытания комплекса ПРО - РИА Новости, 20.12.2021
Источник: в Арктике пройдут испытания комплекса ПРО
Россия проведет в Арктике до конца этого года в рамках испытаний стрельбы "современным комплексом противоракетной обороны (ПРО)" с практическим перехватом... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T03:37
2021-12-20T03:37
2021-12-20T03:44
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия проведет в Арктике до конца этого года в рамках испытаний стрельбы "современным комплексом противоракетной обороны (ПРО)" с практическим перехватом гиперзвуковой мишени, сообщил РИА Новости информированный источник.Источник не уточнил, о каком комплексе ПРО идет речь, однако отметил, что "поражение мишени в рамках испытаний должно быть выполнено на дальности в сотни километров".В настоящее время функции противоракетной обороны в российской армии могут выполнять зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Кроме того, завершаются испытания новейшей системы ПВО/ПРО С-500 "Прометей".Также в РФ разрабатывается мобильная спецсистема ПРО С-550, однако о наличии ее опытных образцов, способных участвовать в испытаниях, ранее не сообщалось.
https://ria.ru/20211219/bespilotnik-1764409155.html
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безопасность, армия, москва, с-400 «триумф», арктика, зрс с-500, россия
03:37 20.12.2021 (обновлено: 03:44 20.12.2021)
Источник: в Арктике пройдут испытания комплекса ПРО
Источник: Россия проведет в Арктике стрельбы комплексом ПРО по гиперзвуковой мишени