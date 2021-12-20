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В Приморье три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе
В Приморье три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе - РИА Новости, 20.12.2021
В Приморье три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе
Сразу три редких вида крупных кошачьих - дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард и семейство амурских тигров - попали в объектив фотоловушки на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:38
2021-12-20T13:46
общество
приморский край
национальный парк "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Сразу три редких вида крупных кошачьих - дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард и семейство амурских тигров - попали в объектив фотоловушки на одной тропе в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщает учреждение.На видео, опубликованном в соцсетях нацпарка, у скалы сначала проходит лесной кот, потом леопард, а далее – три тигра.На видео леопард метит территорию и обозначает для сородичей своё присутствие. Ученые отмечают, что кошки неслучайно замечены возле скалы - большие, визуально выделяющиеся из общего ландшафта объекты обычно избираются животными в качестве меточных точек.Оставляя мочевые метки, леопарды и тигры передают обитателям этого участка леса "сообщения". Кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте, сообщают о поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию."Длительный мониторинг показывает, что… все представители семейства кошачьих уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы. При этом ученым достоверно известно, что рост численности тигра не влияет на благополучие дальневосточного леопарда, популяция которого также растет. Самым ярким тому подтверждением является тот факт, что самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра", - отмечают в нацпарке."Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, там около 110 взрослых дальневосточных леопардов. Тигров в нацпарке – свыше 40 особей.Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, популяция этого животного не превышает нескольких тысяч особей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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Лесной кот, леопард и тигры: кошачья тропа в нацпарке "Земля леопарда"
Сразу три редких вида крупных кошачьих – дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард и семейство амурских тигров – попали в объектив фотоловушки на одной тропе в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае.
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общество, приморский край, национальный парк "земля леопарда"
11:38 20.12.2021 (обновлено: 13:46 20.12.2021)
 
В Приморье три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе

Семья тигров, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе в парке "Земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Сразу три редких вида крупных кошачьих - дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард и семейство амурских тигров - попали в объектив фотоловушки на одной тропе в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщает учреждение.
На видео, опубликованном в соцсетях нацпарка, у скалы сначала проходит лесной кот, потом леопард, а далее – три тигра.
"На редких видеокадрах крупные кошки оставляли и изучали запахи на меточной точке, а мелкий и осторожный хищник – лесной кот – решил не раскрывать свое присутствие… Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте – случай крайне редкий", - говорится в сообщении.
На видео леопард метит территорию и обозначает для сородичей своё присутствие. Ученые отмечают, что кошки неслучайно замечены возле скалы - большие, визуально выделяющиеся из общего ландшафта объекты обычно избираются животными в качестве меточных точек.
Оставляя мочевые метки, леопарды и тигры передают обитателям этого участка леса "сообщения". Кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте, сообщают о поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию.
"Длительный мониторинг показывает, что… все представители семейства кошачьих уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы. При этом ученым достоверно известно, что рост численности тигра не влияет на благополучие дальневосточного леопарда, популяция которого также растет. Самым ярким тому подтверждением является тот факт, что самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра", - отмечают в нацпарке.
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"Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, там около 110 взрослых дальневосточных леопардов. Тигров в нацпарке – свыше 40 особей.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, популяция этого животного не превышает нескольких тысяч особей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.
 
ОбществоПриморский крайНациональный парк "Земля леопарда"
 
 
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