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Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево
Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 20.12.2021
Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево успешно сел самолет, пилоты которого сообщили о неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:59
2021-12-20T19:59
2021-12-20T20:08
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево успешно сел самолет, пилоты которого сообщили о неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Так, датчик неисправности противобуксовочной системы сработал у A321, следовавшего из Парижа в российскую столицу.
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париж, шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм, туризм
19:59 20.12.2021 (обновлено: 20:08 20.12.2021)
Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево
Самолет из Парижа, сообщивший о неисправности, благополучно приземлился в Шереметьево