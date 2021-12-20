https://ria.ru/20211220/posadka-1764615200.html

Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево

Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 20.12.2021

Борт из Парижа, сообщивший о неисправности, приземлился в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево успешно сел самолет, пилоты которого сообщили о неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:59

2021-12-20T19:59

2021-12-20T20:08

париж

шереметьево (аэропорт)

москва

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево успешно сел самолет, пилоты которого сообщили о неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Так, датчик неисправности противобуксовочной системы сработал у A321, следовавшего из Парижа в российскую столицу.

https://ria.ru/20211211/samolet-1763253428.html

париж

москва

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