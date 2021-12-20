https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764631901.html

Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене

Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене - РИА Новости, 20.12.2021

Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос 23 декабря по делу государственной измене, заявил его адвокат Илья Новиков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:05

2021-12-20T23:05

2021-12-20T23:28

в мире

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос 23 декабря по делу государственной измене, заявил его адвокат Илья Новиков.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. Ранее Новиков сообщил, что Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря."Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны не в правильный способ"", - сказал Новиков в эфире телеканала "UA:Перший" ("UA:Первый") в ответ на вопрос о том, пойдет ли Порошенко на допрос 23 декабря.

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764629822.html

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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность