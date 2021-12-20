https://ria.ru/20211220/popov-1764627800.html

Путин наградил орденом почета прокурора Москвы

Путин наградил орденом почета прокурора Москвы - РИА Новости, 20.12.2021

Путин наградил орденом почета прокурора Москвы

Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:51

2021-12-20T21:51

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общество

владимир путин

денис попов

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Почета Попова Дениса Геннадьевича - прокурора города Москвы", - говорится в документе.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени этим же указом награждается начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

https://ria.ru/20211220/posol-1764627497.html

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общество, владимир путин, денис попов, россия