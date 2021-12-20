https://ria.ru/20211220/popov-1764627800.html
Путин наградил орденом почета прокурора Москвы
Путин наградил орденом почета прокурора Москвы - РИА Новости, 20.12.2021
Путин наградил орденом почета прокурора Москвы
Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:51
2021-12-20T21:51
2021-12-20T21:51
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Почета Попова Дениса Геннадьевича - прокурора города Москвы", - говорится в документе.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени этим же указом награждается начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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общество, владимир путин, денис попов, россия
Путин наградил орденом почета прокурора Москвы
Президент России Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Попова