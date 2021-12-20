В США посчитали, сколько денег потратили на помощь Украине с 2014 года
Дипломат США Квин: Украина получила более двух миллиардов долларов помощи с 2014 года
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И в конце концов мы обеспечим, чтобы наши граничащие с Украиной союзники по НАТО были полностью усилены", - сказала она в интервью изданию "UA. Суспільне" (Общественное).
Она напомнила, что США уже много лет оказывают Украине помощь в сфере безопасности, в частности, поставками оборонного оружия. "Наша последняя партия оружия, собственно, прибыла буквально неделю-две назад. И мы продолжаем поддерживать Украину. Только в этом году мы предоставили Украине помощь для обеспечения безопасности на 450 миллионов долларов. А с 2014 года мы передали Украине более двух с половиной миллиардов долларов и помощь в сфере безопасности. Поэтому мы продолжим оценивать (ситуацию – ред.) и, как я сказала, если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, мы предоставим дополнительное оборудование", - сказала дипломат.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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