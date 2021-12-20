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Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России
Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России - РИА Новости, 20.12.2021
Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России
Президент Польши Анджей дуда заявил, что является "противником уступок" Евросоюза в отношении России. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:21
2021-12-20T15:21
2021-12-20T15:21
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киев
польша
дмитрий песков
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нато
гута
анджей дуда
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей дуда заявил, что является "противником уступок" Евросоюза в отношении России."Я противник уступок в отношении России. Россия должна сделать шаг назад... Я считаю, что мы должны действовать предупредительно и требовать решительного отступления российской стороны. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта не будет", - заявил Дуда после окончания встречи глав стран Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) в украинской Гуте в понедельник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, польша, дмитрий песков, евросоюз, нато, гута , анджей дуда, россия
Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России
Президент Польши Анджей заявил, что является противником уступок ЕС в отношении России