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В Польше отреагировали на обвинения в убийстве волонтеров на границе
В Польше отреагировали на обвинения в убийстве волонтеров на границе - РИА Новости, 20.12.2021
В Польше отреагировали на обвинения в убийстве волонтеров на границе
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтеров на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:27
2021-12-20T11:27
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
красный крест
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтеров на границе "высосанной из пальца историей", по его словам, никто в Польше не верит в это.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Военный в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест."То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти. Он говорит о том, что Пограничная стража или Войско польское убивает волонтеров, что он видел два таких случая. Только ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам", - сказал Вонсик в эфире Польского радио."Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", - заявил он.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211218/polsha-1764369166.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, красный крест, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:27 20.12.2021
 
В Польше отреагировали на обвинения в убийстве волонтеров на границе

В МВД Польши назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей"

© REUTERS / Kacper PempelГраница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтеров на границе "высосанной из пальца историей", по его словам, никто в Польше не верит в это.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Военный в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
Президент Польши Бронислав Коморовский - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 14:20
Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию
"То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти. Он говорит о том, что Пограничная стража или Войско польское убивает волонтеров, что он видел два таких случая. Только ни одна из гуманитарных организаций не разыскивает, не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам", - сказал Вонсик в эфире Польского радио.
"Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", - заявил он.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 23:58
В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаКрасный КрестАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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