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Депутат Рады прокомментировал подозрения в адрес Порошенко и Медведчука
Депутат Рады прокомментировал подозрения в адрес Порошенко и Медведчука - РИА Новости, 20.12.2021
Депутат Рады прокомментировал подозрения в адрес Порошенко и Медведчука
Подозрения в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука по делу о закупке... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:59
2021-12-20T21:59
в мире
украина
киев
генеральная прокуратура рф
служба безопасности украины
петр порошенко
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Подозрения в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса представляют собой "юридический трэш", данное дело будет прекращено, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину."Порошенко предъявили подозрение по делу, в котором подозревается и Медведчук… Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется. Чем все закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено, все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых", - написал Кузьмин в Telegram.По его словам, доказательства в этом деле строятся "исключительно на неких записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведовательных дел"."На самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было. Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведенная в деле, установила, что все эти записи смонтированы. СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд. По нему не может быть обвинительного приговора", - считает депутат.Ранее генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу против Медведчука о якобы незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тысяч телефонных разговоров руководства администрации президента Украины - на тот момент Порошенко - по реализации этого плана. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с Медведчуком.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/zelenskiy-1764619409.html
https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764616207.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/medvedchuk-1764301073.html
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в мире, украина, киев, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, ирина венедиктова
21:59 20.12.2021
 
Депутат Рады прокомментировал подозрения в адрес Порошенко и Медведчука

Депутат Рады Кузьмин назвал "юридическим трэшем" подозрения в адрес Медведчука и Порошенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Подозрения в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса представляют собой "юридический трэш", данное дело будет прекращено, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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"Порошенко предъявили подозрение по делу, в котором подозревается и Медведчук… Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется. Чем все закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено, все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых", - написал Кузьмин в Telegram.
По его словам, доказательства в этом деле строятся "исключительно на неких записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведовательных дел".
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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Партия Порошенко оскорбила Зеленского после обвинений их лидера в госизмене
"На самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было. Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведенная в деле, установила, что все эти записи смонтированы. СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд. По нему не может быть обвинительного приговора", - считает депутат.
Ранее генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу против Медведчука о якобы незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тысяч телефонных разговоров руководства администрации президента Украины - на тот момент Порошенко - по реализации этого плана. В возглавляемой Порошенко партии сообщили, что экс-президент отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с Медведчуком.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 18:17Сказано в эфире
Политолог: Медведчук выражает настроения очень большого числа украинцев
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:55
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
 
В миреУкраинаКиевГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньИван БакановИрина Венедиктова
 
 
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