https://ria.ru/20211220/podklyuchenie-1764618334.html

Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие"

Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие" - РИА Новости, 20.12.2021

Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие"

Минцифры РФ утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие" на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:28

2021-12-20T20:28

2021-12-20T20:28

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минцифры РФ утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие" на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Пресс-служба отмечает, что создание необходимой инфраструктуры на участках мировых судей будет обеспечено за счет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходов. Соответствующие правила распределения субсидий были разработаны министерством.Согласно проекту приказа, к поставляемому оборудованию, программным решениям и услугам устанавливаются требования, что позволит обеспечить совместимость оборудования и программных решений между судебными участками мировых судей разных субъектов РФ и с оборудованием, которое применяется в сети видеоконференцсвязи судов общей юрисдикции, которая в том числе охватывает ряд учреждений Федеральной службы исполнения наказаний."Реализация субсидии по предложенным требованиям позволит повысить доступность дистанционного участия в судебном процессе для физических и юридических лиц, а также сыграет ключевую роль в вопросе развития информационно-технологической оснащенности судебных участков мировых судей в субъекте Российской Федерации", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211214/prava-1763705929.html

https://ria.ru/20211206/gosuslug-1762465752.html

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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия