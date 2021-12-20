https://ria.ru/20211220/podklyuchenie-1764618334.html
Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие"
Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие" - РИА Новости, 20.12.2021
Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие"
Минцифры РФ утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие" на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:28
2021-12-20T20:28
2021-12-20T20:28
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минцифры РФ утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие" на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Пресс-служба отмечает, что создание необходимой инфраструктуры на участках мировых судей будет обеспечено за счет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходов. Соответствующие правила распределения субсидий были разработаны министерством.Согласно проекту приказа, к поставляемому оборудованию, программным решениям и услугам устанавливаются требования, что позволит обеспечить совместимость оборудования и программных решений между судебными участками мировых судей разных субъектов РФ и с оборудованием, которое применяется в сети видеоконференцсвязи судов общей юрисдикции, которая в том числе охватывает ряд учреждений Федеральной службы исполнения наказаний."Реализация субсидии по предложенным требованиям позволит повысить доступность дистанционного участия в судебном процессе для физических и юридических лиц, а также сыграет ключевую роль в вопросе развития информационно-технологической оснащенности судебных участков мировых судей в субъекте Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211214/prava-1763705929.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Минцифры утвердило схему подключения участков судей к ГАС "Правосудие"
Минцифры утвердило требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минцифры РФ
утвердило технические требования по подключению участков мировых судей к ГАС "Правосудие" на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства.
Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Это позволит обеспечить участки мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия и приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, а также организовать видеоконференцсвязь для проведения заседаний мировых судов в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что создание необходимой инфраструктуры на участках мировых судей будет обеспечено за счет распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходов. Соответствующие правила распределения субсидий были разработаны министерством.
Согласно проекту приказа, к поставляемому оборудованию, программным решениям и услугам устанавливаются требования, что позволит обеспечить совместимость оборудования и программных решений между судебными участками мировых судей разных субъектов РФ и с оборудованием, которое применяется в сети видеоконференцсвязи судов общей юрисдикции, которая в том числе охватывает ряд учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.
"Реализация субсидии по предложенным требованиям позволит повысить доступность дистанционного участия в судебном процессе для физических и юридических лиц, а также сыграет ключевую роль в вопросе развития информационно-технологической оснащенности судебных участков мировых судей в субъекте Российской Федерации", - добавляется в сообщении.