https://ria.ru/20211220/podderzhka-1764615306.html
В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей
В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей - РИА Новости, 20.12.2021
В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей
Тридцать один миллиард рублей выделен в Нижегородской области в 2021 году на поддержку семей, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:00
2021-12-20T20:00
2021-12-20T20:00
нижегородская область
общество
нижний новгород
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_07ce6fb07b797489d53156d8f78a9e98.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Тридцать один миллиард рублей выделен в Нижегородской области в 2021 году на поддержку семей, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом.По словам губернатора Нижегородской области, число многодетных семей в регионе за 10 лет выросло более чем в два раза."Мне крайне приятно об этом говорить: именно в последние четыре года на свет появляется все больше третьих, четвертых, пятых детей в семьях. Желание не только создать семью, но и увеличить ее я считаю ценным и важным показателем для крупных экономических центров. Это крайне чувствительный индикатор и оценка наших усилий. Показатель того, двигаемся ли мы в стратегически верном направлении, даем ли ощущение комфорта, безопасности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне", - отметил Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что поддержка семей с детьми, и тех, кто нуждается в особой заботе, должна быть действительно ощутимой. "В 2021 году на поддержку семей выделен уже 31 миллиард рублей в виде различных социальных выплат, причем свыше 17 миллиардов - из областного бюджета. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году", - сказал Никитин.Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" реализуется в Нижегородской области с 2019 года.
https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764614408.html
https://ria.ru/20211216/dorogi-1764138969.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592629310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d79a556a8f1f42072eaf55bd1779efe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижний новгород, глеб никитин
В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей
В Нижегородской области выделили более 30 миллиардов рублей на поддержку семей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости.
Тридцать один миллиард рублей выделен в Нижегородской области
в 2021 году на поддержку семей, заявил глава региона Глеб Никитин
, выступая с ежегодным отчетом.
По словам губернатора Нижегородской области, число многодетных семей в регионе за 10 лет выросло более чем в два раза.
"Мне крайне приятно об этом говорить: именно в последние четыре года на свет появляется все больше третьих, четвертых, пятых детей в семьях. Желание не только создать семью, но и увеличить ее я считаю ценным и важным показателем для крупных экономических центров. Это крайне чувствительный индикатор и оценка наших усилий. Показатель того, двигаемся ли мы в стратегически верном направлении, даем ли ощущение комфорта, безопасности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что поддержка семей с детьми, и тех, кто нуждается в особой заботе, должна быть действительно ощутимой. "В 2021 году на поддержку семей выделен уже 31 миллиард рублей в виде различных социальных выплат, причем свыше 17 миллиардов - из областного бюджета. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году", - сказал Никитин.
Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" реализуется в Нижегородской области с 2019 года.