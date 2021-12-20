https://ria.ru/20211220/podderzhka-1764615306.html

В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей

В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей - РИА Новости, 20.12.2021

В Нижегородской области выделили 30 миллиардов рублей на поддержку семей

Тридцать один миллиард рублей выделен в Нижегородской области в 2021 году на поддержку семей, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:00

2021-12-20T20:00

2021-12-20T20:00

нижегородская область

общество

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Тридцать один миллиард рублей выделен в Нижегородской области в 2021 году на поддержку семей, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом.По словам губернатора Нижегородской области, число многодетных семей в регионе за 10 лет выросло более чем в два раза."Мне крайне приятно об этом говорить: именно в последние четыре года на свет появляется все больше третьих, четвертых, пятых детей в семьях. Желание не только создать семью, но и увеличить ее я считаю ценным и важным показателем для крупных экономических центров. Это крайне чувствительный индикатор и оценка наших усилий. Показатель того, двигаемся ли мы в стратегически верном направлении, даем ли ощущение комфорта, безопасности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне", - отметил Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что поддержка семей с детьми, и тех, кто нуждается в особой заботе, должна быть действительно ощутимой. "В 2021 году на поддержку семей выделен уже 31 миллиард рублей в виде различных социальных выплат, причем свыше 17 миллиардов - из областного бюджета. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году", - сказал Никитин.Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" реализуется в Нижегородской области с 2019 года.

https://ria.ru/20211220/blagoustroystvo-1764614408.html

https://ria.ru/20211216/dorogi-1764138969.html

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общество, нижний новгород, глеб никитин