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ВОЗ: в России есть признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19

ВОЗ: в России есть признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

ВОЗ: в России есть признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность,... РИА Новости, 20.12.2021

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2021-12-20T21:32

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тысячам случаев в день".

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