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Путин встретится с главой Промсвязьбанка и проведет телефонный разговор
Путин встретится с главой Промсвязьбанка и проведет телефонный разговор - РИА Новости, 20.12.2021
Путин встретится с главой Промсвязьбанка и проведет телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:07
2021-12-20T13:07
2021-12-20T13:20
политика
владимир путин
дмитрий песков
промсвязьбанк
петр фрадков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня ряд рабочих встреч запланирован у президента в Кремле. Опубличим его встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Будут другие встречи, но они закрытые", - сказал Песков.Также он сообщил, что во второй половине дня будет информация о международном телефонном разговоре президента.
https://ria.ru/20211219/putin-1764437664.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, промсвязьбанк, петр фрадков
13:07 20.12.2021 (обновлено: 13:20 20.12.2021)
Путин встретится с главой Промсвязьбанка и проведет телефонный разговор
Пресс-секретарь Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор