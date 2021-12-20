https://ria.ru/20211220/peremirie-1764516123.html

В ДНР рассчитывают на принятие механизма обеспечения устойчивого перемирия

В ДНР рассчитывают на принятие механизма обеспечения устойчивого перемирия - РИА Новости, 20.12.2021

В ДНР рассчитывают на принятие механизма обеспечения устойчивого перемирия

Нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе и вопрос согласования механизма обеспечения... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:52

2021-12-20T11:52

2021-12-20T11:52

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украина

луганск

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мид днр

ситуация в днр и лнр

владислав московский

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе и вопрос согласования механизма обеспечения устойчивого перемирия планируется обсудить на заседании контактной группы, сообщил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.Заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 22 декабря."В рамках заседания планируется обсуждение следующих вопросов: нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, а также утверждение совместного заявления о механизмах обеспечения реализации мер по усилению перемирия", - написал Московский в своем Telegram-канале.По его словам, также планируется обсудить "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, прекращение уголовного преследования Киевом людей, переданных Донецку и Луганску в рамках предыдущих обменов пленными, и регламент работы контактной группы.Ранее в ДНР сообщили, что разработан проект заявления контактной группы о механизмах обеспечения выполнения мер по перемирию в Донбассе, содержащий шаги для возвращения Киева к выполнению договоренностей. Однако согласовать его на заседаниях контактной группы 8 и 9 декабря не удалось. В МИД ДНР заявили, что представители Киева выдвинули "совершенно абсурдные и мертворожденные предложения". В частности, включить в состав участников реализации механизма обеспечения выполнения мер по перемирию представителей Франции и Германии. При этом Донецк и Луганск настаивают на прямом взаимодействии республик Донбасса и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

https://ria.ru/20211219/donbass-1764433715.html

https://ria.ru/20211216/donbass-1764108831.html

украина

луганск

донецкая народная республика

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в мире, украина, луганск, донецкая народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр, владислав московский