Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/peregovory-1764579100.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины
Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 20.12.2021
Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:42
2021-12-20T17:00
в мире
сочи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид боснии и герцеговины
россия
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af170700452ebc8300bca94db19ae1cd.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович."Двадцать первого декабря в Сочи запланированы ее (Туркович - ред.) переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны обменяются мнениями "о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах"."Будут рассмотрены вопросы постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на поддержке закрепленных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире 1995 года принципов суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины) с широкими конституционными полномочиями", - подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве также добавили, что "Российская Федерация последовательно выступает за окончательное закрытие Аппарата Высокого представителя в БиГ, превратившегося в источник серьезных проблем в стране, и необходимость восстановления подорванного им межнационального диалога и доверия".
https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html
https://ria.ru/20211202/diplomatiya-1761596760.html
сочи
россия
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_8b10150e8fe2c866bf43131410b086c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сочи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид боснии и герцеговины, россия, босния и герцеговина
16:42 20.12.2021 (обновлено: 17:00 20.12.2021)
 
Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины

Лавров 21 декабря проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Туркович

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.
"Двадцать первого декабря в Сочи запланированы ее (Туркович - ред.) переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 18:21
Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО
Отмечается, что стороны обменяются мнениями "о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах".
"Будут рассмотрены вопросы постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на поддержке закрепленных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире 1995 года принципов суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины) с широкими конституционными полномочиями", - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве также добавили, что "Российская Федерация последовательно выступает за окончательное закрытие Аппарата Высокого представителя в БиГ, превратившегося в источник серьезных проблем в стране, и необходимость восстановления подорванного им межнационального диалога и доверия".
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 03:49
Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины
 
В миреСочиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМИД Боснии и ГерцеговиныРоссияБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Лента новостейМолния
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море