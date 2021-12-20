https://ria.ru/20211220/peregovory-1764579100.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины

Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 20.12.2021

Лавров проведет переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:42

2021-12-20T16:42

2021-12-20T17:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Сочи переговоры с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович."Двадцать первого декабря в Сочи запланированы ее (Туркович - ред.) переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны обменяются мнениями "о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах"."Будут рассмотрены вопросы постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на поддержке закрепленных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире 1995 года принципов суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины) с широкими конституционными полномочиями", - подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве также добавили, что "Российская Федерация последовательно выступает за окончательное закрытие Аппарата Высокого представителя в БиГ, превратившегося в источник серьезных проблем в стране, и необходимость восстановления подорванного им межнационального диалога и доверия".

https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html

https://ria.ru/20211202/diplomatiya-1761596760.html

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в мире, сочи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид боснии и герцеговины, россия, босния и герцеговина