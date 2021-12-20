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Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе - РИА Новости, 20.12.2021
Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T00:38
2021-12-20T02:32
в мире
грузия
сша
сергей рябков
нато
брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обсе
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят."ЕС, конечно, должен быть участником любых переговоров по архитектуре европейской безопасности. В пятницу МИД России обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - отметил он.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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в мире, грузия, сша, сергей рябков, нато, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, жозеп боррель, россия
00:38 20.12.2021 (обновлено: 02:32 20.12.2021)
 
Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе

Представитель ЕС Боррель: Европа должна участвовать в дискуссиях по безопасности с Россией

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят.
"Чего Россия хочет, в итоге, добиться… пока неясно… Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", - написал Боррель в своем блоге.
"ЕС, конечно, должен быть участником любых переговоров по архитектуре европейской безопасности. В пятницу МИД России обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - отметил он.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 08:00
Этот парламент уже никому не нужен
 
В миреГрузияСШАСергей РябковНАТОБрюссельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОБСЕЖозеп БоррельРоссия
 
 
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