https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html

Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе

Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе - РИА Новости, 20.12.2021

Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:38

2021-12-20T00:38

2021-12-20T02:32

в мире

грузия

сша

сергей рябков

нато

брюссель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обсе

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят."ЕС, конечно, должен быть участником любых переговоров по архитектуре европейской безопасности. В пятницу МИД России обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - отметил он.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html

грузия

сша

брюссель

россия

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в мире, грузия, сша, сергей рябков, нато, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, жозеп боррель, россия