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Вы точно не умеете готовить пасту. Эта ошибка испортит все
Названы неочевидные ошибки при варке макарон, убивающие вкус - РИА Новости, 20.12.2021
Вы точно не умеете готовить пасту. Эта ошибка испортит все
Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T22:48
2021-12-20T22:48
общество
еда
весь мир
макароны
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при варке макарон.Повара посоветовали при готовке обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, следует:Одна из самых необычных ошибок кроется в приготовлении соуса к пасте: Повара считают, что сочетание формы макарон и добавки может усиливать или наоборот портить вкус итогового блюда. Так, болоньезе идеально сочетается со спагетти, к лингуине и феттучини следует подобрать сливочный соус, к коротким трубчатым изделиям лучше добавить овощи, а паппарделле или ригатони отлично сочетаются с мясным рагу.
https://ria.ru/20211025/varvarstvo-1756209701.html
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общество, еда, весь мир, макароны
22:48 20.12.2021
 
Названы неочевидные ошибки при варке макарон, убивающие вкус

Сайт рецептов Taste: неправильный соус может убить вкус пасты

© Фото : Unsplash/Rebeca G. Sendroiu Домашняя паста
 Домашняя паста - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Unsplash/Rebeca G. Sendroiu
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при варке макарон.
Повара посоветовали при готовке обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, следует:
  • следить за размером кастрюли, в которой готовится продукт: в маленькой посуде макароны обязательно слипнутся;
  • регулярно помешивать пасту в воде;
  • не сливать всю воду, оставив некоторое ее количество для размягчения соуса;
  • не промывать пасту;
  • отказаться от добавления оливкового масла, так как это портит вкус продукта и оставляет пленку, "отталкивающую" соус;
  • всегда немного недоваривать макароны.
Одна из самых необычных ошибок кроется в приготовлении соуса к пасте: Повара считают, что сочетание формы макарон и добавки может усиливать или наоборот портить вкус итогового блюда. Так, болоньезе идеально сочетается со спагетти, к лингуине и феттучини следует подобрать сливочный соус, к коротким трубчатым изделиям лучше добавить овощи, а паппарделле или ригатони отлично сочетаются с мясным рагу.
Макароны - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Итальянский шеф-повар назвал "варварскую" ошибку россиян при варке макарон
 
ОбществоЕдаВесь мирмакароны
 
 
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