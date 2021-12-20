https://ria.ru/20211220/pasta-1764630986.html

Вы точно не умеете готовить пасту. Эта ошибка испортит все

Названы неочевидные ошибки при варке макарон, убивающие вкус - РИА Новости, 20.12.2021

Вы точно не умеете готовить пасту. Эта ошибка испортит все

Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T22:48

2021-12-20T22:48

2021-12-20T22:48

общество

еда

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макароны

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при варке макарон.Повара посоветовали при готовке обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, следует:Одна из самых необычных ошибок кроется в приготовлении соуса к пасте: Повара считают, что сочетание формы макарон и добавки может усиливать или наоборот портить вкус итогового блюда. Так, болоньезе идеально сочетается со спагетти, к лингуине и феттучини следует подобрать сливочный соус, к коротким трубчатым изделиям лучше добавить овощи, а паппарделле или ригатони отлично сочетаются с мясным рагу.

https://ria.ru/20211025/varvarstvo-1756209701.html

весь мир

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общество, еда, весь мир, макароны