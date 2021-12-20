Вы точно не умеете готовить пасту. Эта ошибка испортит все

Названы неочевидные ошибки при варке макарон, убивающие вкус
Сайт рецептов Taste: неправильный соус может убить вкус пасты
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты портала taste.com.au, специализирующегося на рецептах для приготовления блюд, составили список неочевидных ошибок, которые регулярно допускаются при варке макарон.
Повара посоветовали при готовке обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, следует:
- —следить за размером кастрюли, в которой готовится продукт: в маленькой посуде макароны обязательно слипнутся;
- —регулярно помешивать пасту в воде;
- —не сливать всю воду, оставив некоторое ее количество для размягчения соуса;
- —не промывать пасту;
- —отказаться от добавления оливкового масла, так как это портит вкус продукта и оставляет пленку, "отталкивающую" соус;
- —всегда немного недоваривать макароны.
Одна из самых необычных ошибок кроется в приготовлении соуса к пасте: Повара считают, что сочетание формы макарон и добавки может усиливать или наоборот портить вкус итогового блюда. Так, болоньезе идеально сочетается со спагетти, к лингуине и феттучини следует подобрать сливочный соус, к коротким трубчатым изделиям лучше добавить овощи, а паппарделле или ригатони отлично сочетаются с мясным рагу.