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В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин

В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин - РИА Новости, 20.12.2021

В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин

В Двенадцатом округе Парижа уже несколько часов продолжается инцидент с захватом заложников, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T22:36

2021-12-20T22:36

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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Двенадцатом округе Парижа уже несколько часов продолжается инцидент с захватом заложников, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Известно, что вооруженный ножом мужчина удерживает двух женщин в магазине на улице Алигер и требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти."Операция все еще продолжается", — подтвердил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов французской столицы.Полиция оцепила место ЧП, здесь находятся несколько машин силовиков и спасателей.По данным местных СМИ, 50-летний подозреваемый страдает психическим расстройством.

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в мире, париж, франция