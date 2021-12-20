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В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин - РИА Новости, 20.12.2021
В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
В Двенадцатом округе Парижа уже несколько часов продолжается инцидент с захватом заложников, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T22:36
2021-12-20T22:36
2021-12-20T22:56
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Двенадцатом округе Парижа уже несколько часов продолжается инцидент с захватом заложников, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Известно, что вооруженный ножом мужчина удерживает двух женщин в магазине на улице Алигер и требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти."Операция все еще продолжается", — подтвердил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов французской столицы.Полиция оцепила место ЧП, здесь находятся несколько машин силовиков и спасателей.По данным местных СМИ, 50-летний подозреваемый страдает психическим расстройством.
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в мире, париж, франция
22:36 20.12.2021 (обновлено: 22:56 20.12.2021)
В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Вооруженный мужчина в Париже уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова.
В Двенадцатом округе Парижа
уже несколько часов продолжается инцидент с захватом заложников, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Известно, что вооруженный ножом мужчина удерживает двух женщин в магазине на улице Алигер и требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
"Операция все еще продолжается", — подтвердил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов французской столицы.
Полиция оцепила место ЧП, здесь находятся несколько машин силовиков и спасателей.
По данным местных СМИ, 50-летний подозреваемый страдает психическим расстройством.