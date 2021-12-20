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В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия
В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия - РИА Новости, 20.12.2021
В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия
Появление вооружения у российских границ потребует ответа Москвы для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:18
2021-12-20T16:50
в мире
белоруссия
польша
мид белоруссии
нато
сергей лавров
александр лукашенко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появление вооружения у российских границ потребует ответа Москвы для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о возможности развертывания ядерного оружия в республике. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит Москве разместить ядерное вооружение на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ отметил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.На прошлой неделе Макей в интервью RT Arabic сообщил, что Белоруссия рассматривает возможность развертывания у себя ядерных сил при угрозе со стороны Североатлантического альянса.
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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, нато, сергей лавров, александр лукашенко, владимир макей , россия
13:18 20.12.2021 (обновлено: 16:50 20.12.2021)
 
В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Песков заявил, что размещение НАТО ядерного оружия у границ России повлечет ответные меры

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появление вооружения у российских границ потребует ответа Москвы для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о возможности развертывания ядерного оружия в республике.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит Москве разместить ядерное вооружение на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ отметил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
На прошлой неделе Макей в интервью RT Arabic сообщил, что Белоруссия рассматривает возможность развертывания у себя ядерных сил при угрозе со стороны Североатлантического альянса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 17:42
Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияПольшаМИД БелоруссииНАТОСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоВладимир МакейРоссия
 
 
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