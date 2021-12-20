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В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия

В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия - РИА Новости, 20.12.2021

В Кремле ответили на слова Макея о размещении в Белоруссии ядерного оружия

Появление вооружения у российских границ потребует ответа Москвы для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:18

2021-12-20T13:18

2021-12-20T16:50

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появление вооружения у российских границ потребует ответа Москвы для балансировки ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея о возможности развертывания ядерного оружия в республике. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит Москве разместить ядерное вооружение на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ отметил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.На прошлой неделе Макей в интервью RT Arabic сообщил, что Белоруссия рассматривает возможность развертывания у себя ядерных сил при угрозе со стороны Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761692598.html

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