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Новое оружие России
https://ria.ru/20211220/obnosov-1764628096.html
Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России
Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России - РИА Новости, 20.12.2021
Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России
Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет "Циркон" - корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - Борису Обносову указом президента РФ присвоено... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T21:55
2021-12-20T21:55
новое оружие россии
безопасность
нпо машиностроения
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
борис обносов
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет "Циркон" - корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - Борису Обносову указом президента РФ присвоено звание Героя России."За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу - генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в указе, размещенном в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.Ракета "Циркон" разработана входящей в КТРВ компанией НПО машиностроения.В настоящее время завершаются государственные испытания "Цирконов". Гиперзвуковые ракеты неоднократно запускались с борта фрегата "Адмирал Горшков" для поражения наземных и морских мишеней. Также были выполнены пуски из подводного и надводного положения с подлодки "Северодвинск".
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безопасность, нпо машиностроения, тактическое ракетное вооружение (корпорация), борис обносов, россия
21:55 20.12.2021
 
Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России

Глава корпорации-разработчика "Циркона" Обносов получил звание Героя России

© Фото предоставлено пресс-службой КТРВГенеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
© Фото предоставлено пресс-службой КТРВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет "Циркон" - корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - Борису Обносову указом президента РФ присвоено звание Героя России.
"За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу - генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в указе, размещенном в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.
Ракета "Циркон" разработана входящей в КТРВ компанией НПО машиностроения.
В настоящее время завершаются государственные испытания "Цирконов". Гиперзвуковые ракеты неоднократно запускались с борта фрегата "Адмирал Горшков" для поражения наземных и морских мишеней. Также были выполнены пуски из подводного и надводного положения с подлодки "Северодвинск".
Запуск Циркона из подводного положения Северодвинска
4 октября, 20:32
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки
 
Новое оружие РоссииБезопасностьНПО МашиностроенияТактическое ракетное вооружение (корпорация)Борис ОбносовРоссия
 
 
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