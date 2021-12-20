https://ria.ru/20211220/obnosov-1764628096.html

Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России

Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России - РИА Новости, 20.12.2021

Глава корпорации-разработчика "Циркона" получил звание Героя России

Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет "Циркон" - корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - Борису Обносову указом президента РФ присвоено... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:55

2021-12-20T21:55

2021-12-20T21:55

новое оружие россии

безопасность

нпо машиностроения

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

борис обносов

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет "Циркон" - корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - Борису Обносову указом президента РФ присвоено звание Героя России."За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу - генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в указе, размещенном в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.Ракета "Циркон" разработана входящей в КТРВ компанией НПО машиностроения.В настоящее время завершаются государственные испытания "Цирконов". Гиперзвуковые ракеты неоднократно запускались с борта фрегата "Адмирал Горшков" для поражения наземных и морских мишеней. Также были выполнены пуски из подводного и надводного положения с подлодки "Северодвинск".

https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html

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безопасность, нпо машиностроения, тактическое ракетное вооружение (корпорация), борис обносов, россия