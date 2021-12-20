https://ria.ru/20211220/nauseda-1764575930.html

Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России

Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России - РИА Новости, 20.12.2021

Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против РФ. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:31

2021-12-20T16:31

2021-12-20T16:31

в мире

киев

литва

белоруссия

нато

гитанас науседа

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против РФ."НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С", - сказал Науседа на брифинге в Киеве в понедельник.По его мнению, интеграция РФ и Белоруссии также нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

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