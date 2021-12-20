https://ria.ru/20211220/moskva-1764503683.html
Синоптик заявил о рекордных сугробах в Москве
Синоптик заявил о рекордных сугробах в Москве - РИА Новости, 20.12.2021
Синоптик заявил о рекордных сугробах в Москве
Сугробы в Москве на 10 сантиметров превышают норму, их высота на базовой метеостанции ВДНХ уже 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:41
2021-12-20T10:41
2021-12-20T10:41
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москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве на 10 сантиметров превышают норму, их высота на базовой метеостанции ВДНХ уже 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Зима наступает по всем фронтам, и сугробы в Москве продолжают расти. В результате циклонической деятельности высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09.00 20 декабря составила 25 сантиметров – это на 10 сантиметров больше нормы и соответствует климатическим показателям 10 января",- сообщил Тишковец.Рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда было 34 сантиметра.Синоптик добавил, что на другой столичной метеостанции - Тушино - высота сугробов составляет 31 сантиметр, в центре мегаполиса - на Балчуге - 24 сантиметра.По его словам, "чемпионами" по снегу в Подмосковье остаются Павловский Посад - 30 сантиметров и Черусти - 34 сантиметра."Рост снежного покрова продолжится, и через неделю ожидается прибавка в 7-9 сантиметров",- отметил Тишковец.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
Синоптик заявил о рекордных сугробах в Москве
Синоптик Тишковец: сугробы в Москве превышают норму на 10 сантиметров и продолжат расти
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Сугробы в Москве
на 10 сантиметров превышают норму, их высота на базовой метеостанции ВДНХ уже 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Зима наступает по всем фронтам, и сугробы в Москве продолжают расти. В результате циклонической деятельности высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09.00 20 декабря составила 25 сантиметров – это на 10 сантиметров больше нормы и соответствует климатическим показателям 10 января",- сообщил Тишковец.
Рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда было 34 сантиметра.
Синоптик добавил, что на другой столичной метеостанции - Тушино - высота сугробов составляет 31 сантиметр, в центре мегаполиса - на Балчуге - 24 сантиметра.
По его словам, "чемпионами" по снегу в Подмосковье
остаются Павловский Посад
- 30 сантиметров и Черусти - 34 сантиметра.
"Рост снежного покрова продолжится, и через неделю ожидается прибавка в 7-9 сантиметров",- отметил Тишковец.