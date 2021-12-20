https://ria.ru/20211220/mosgorizbirkom-1764500006.html

Глава Мосгоризбиркома считает, что не пол определяет достижения человека

Глава Мосгоризбиркома считает, что не пол определяет достижения человека - РИА Новости, 20.12.2021

Глава Мосгоризбиркома считает, что не пол определяет достижения человека

Не гендерный принцип определяет достижения человека, заявила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:17

2021-12-20T10:17

2021-12-20T11:05

ольга кириллова

элла памфилова

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Не гендерный принцип определяет достижения человека, заявила в интервью РИА Новости председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что доля женщин во главе субъектовых избиркомов вырастет."Прослужив среди мужчин и добившись достаточных высот в карьере, я понимаю, что не гендерный принцип определяет достижения человека. Если ты профессионал, то неважно, какого ты пола. Должности должны занимать люди, заслужившие выдвижение, назначение своим опытом жизни, репутацией, знанием, профессионализмом", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, как она относится к тенденции увеличения числа женщин во главе избиркомов субъектов.Читайте полный текст интервью Ольги Кирилловой >>

https://ria.ru/20211220/vybory-1764492566.html

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ольга кириллова, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия