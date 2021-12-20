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https://ria.ru/20211220/mn17-1764534381.html
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук" - РИА Новости, 20.12.2021
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"
Голландский суд отклонил запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году о предоставлении всех документов, касающихся... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:28
2021-12-20T17:41
в мире
нидерланды
донбасс
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
предварительный доклад о причинах крушения mh17
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Голландский суд отклонил запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук".Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.Он отметил, что следственный судья не обязан привлекать защиту к решениям о предоставлении данных о свидетелях. Кроме того, суд счел, что критерий оценки релевантности для приобщения ее к делу был верно применен прокуратурой.Как ранее заявляла голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, прокуратура Нидерландов не предоставила защите показания свидетеля S45, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Адвокаты попросили суд распорядиться, чтобы все документы по этому свидетелю были предоставлены, так как они могут стать оправдательными для подзащитного Пулатова.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД России заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзято и однобоко.
https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html
https://ria.ru/20210610/mh17-1736492760.html
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в мире, нидерланды, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17
13:28 20.12.2021 (обновлено: 17:41 20.12.2021)
 
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"

Суд отклонил запрос о предоставлении показаний о том, что МН17 не мог быть сбит ЗРК "Бук"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Голландский суд отклонил запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук".
Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

"Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45", — сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Он отметил, что следственный судья не обязан привлекать защиту к решениям о предоставлении данных о свидетелях. Кроме того, суд счел, что критерий оценки релевантности для приобщения ее к делу был верно применен прокуратурой.
Как ранее заявляла голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, прокуратура Нидерландов не предоставила защите показания свидетеля S45, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Адвокаты попросили суд распорядиться, чтобы все документы по этому свидетелю были предоставлены, так как они могут стать оправдательными для подзащитного Пулатова.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 20:15
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:33
Следствие сделало выводы о "Буке" в деле MH17 по украинским данным
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД России заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзято и однобоко.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
В миреНидерландыДонбассКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Бук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеПредварительный доклад о причинах крушения MH17
 
 
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