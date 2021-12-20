https://ria.ru/20211220/migranty-1764596509.html

В Совбезе заявили о необходимости курсов русского языка для мигрантов

В Совбезе заявили о необходимости курсов русского языка для мигрантов - РИА Новости, 20.12.2021

В Совбезе заявили о необходимости курсов русского языка для мигрантов

Члены научного совета при Совете безопасности РФ считают необходимым организовать бесплатные курсы русского языка для мигрантов, приезжающих в Россию, заявил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:57

2021-12-20T17:57

2021-12-20T17:57

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Члены научного совета при Совете безопасности РФ считают необходимым организовать бесплатные курсы русского языка для мигрантов, приезжающих в Россию, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов."При обсуждении вопросов миграции в Россию, говорилось о необходимости организации бесплатных для мигрантов курсов русского языка. Владение и использование языка страны, как основного средства общения с принимающим населением - одно из обязательных условий успешной интеграции иммигрантов", - сказал Павлов по итогам прошедшего в понедельник заседания научного совета, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20210914/ukazatel-1750069264.html

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общество, совет безопасности рф, мигранты, россия