https://ria.ru/20211220/migranty-1764540212.html

Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии

Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021

Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии

От 5 до 7 тысяч нелегальных мигрантов остаются на территории Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:51

2021-12-20T13:51

2021-12-20T13:56

в мире

белоруссия

польша

мигранты

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. От 5 до 7 тысяч нелегальных мигрантов остаются на территории Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Часть иностранцев отсылается рейсами из Минска в Ирак или в Сирию. Мы знаем, что в настоящее время та группа, которая уже была выслана белорусскими службами, должна быть оценена плюс-минус в 4 тысячи человек", - сказал Жарин."Мы также знаем, что несколько большая группа, такие наши оценки, остается в Белоруссии. Речь об иностранцах, которых, как мы оцениваем, в настоящее время около 5-7 тысяч на всей территории Белоруссии", - добавил он.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211220/polsha-1764510717.html

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в мире, белоруссия, польша, мигранты, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии