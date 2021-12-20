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Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии
Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021
Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии
От 5 до 7 тысяч нелегальных мигрантов остаются на территории Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:51
2021-12-20T13:56
в мире
белоруссия
польша
мигранты
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. От 5 до 7 тысяч нелегальных мигрантов остаются на территории Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Часть иностранцев отсылается рейсами из Минска в Ирак или в Сирию. Мы знаем, что в настоящее время та группа, которая уже была выслана белорусскими службами, должна быть оценена плюс-минус в 4 тысячи человек", - сказал Жарин."Мы также знаем, что несколько большая группа, такие наши оценки, остается в Белоруссии. Речь об иностранцах, которых, как мы оцениваем, в настоящее время около 5-7 тысяч на всей территории Белоруссии", - добавил он.С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, белоруссия, польша, мигранты, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:51 20.12.2021 (обновлено: 13:56 20.12.2021)
 
Спецслужбы Польши оценили число нелегальных мигрантов в Белоруссии

Спецслужбы Польши: от пяти до семи тысяч нелегальных мигрантов остаются в Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит мобильный телефон в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Мужчина смотрит мобильный телефон в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. От 5 до 7 тысяч нелегальных мигрантов остаются на территории Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
"Часть иностранцев отсылается рейсами из Минска в Ирак или в Сирию. Мы знаем, что в настоящее время та группа, которая уже была выслана белорусскими службами, должна быть оценена плюс-минус в 4 тысячи человек", - сказал Жарин.
"Мы также знаем, что несколько большая группа, такие наши оценки, остается в Белоруссии. Речь об иностранцах, которых, как мы оцениваем, в настоящее время около 5-7 тысяч на всей территории Белоруссии", - добавил он.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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