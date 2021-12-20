https://ria.ru/20211220/mid-1764554241.html

В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения

В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения

Предложения России по гарантиям безопасности вызваны действиями соседних государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:47

2021-12-20T14:47

2021-12-20T17:26

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности вызваны действиями соседних государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко."Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями <...> определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов", — сказал он на заседании в клубе "Валдай".По словам дипломата, он "не стал бы в этом плане выделять особенно Украину, поскольку Украина — это следующий кандидат на появление таких угроз для России"."У нас есть и другие страны, <...> где подлетное время для ударных систем составляет четыре-пять минут", — напомнил Руденко, в то время как "на Украине таких подлетных расстояний пока нет". Реакцию Москвы на происходящее он назвал превентивной мерой, которая призвана предупредить о разных сценариях развития событий.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.

https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

https://ria.ru/20211220/ssha-1764531864.html

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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, андрей руденко, россия