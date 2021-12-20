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В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения
В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения
Предложения России по гарантиям безопасности вызваны действиями соседних государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:47
2021-12-20T17:26
в мире
сша
вашингтон (город)
сергей рябков
нато
андрей руденко
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности вызваны действиями соседних государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко."Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями &lt;...&gt; определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов", — сказал он на заседании в клубе "Валдай".По словам дипломата, он "не стал бы в этом плане выделять особенно Украину, поскольку Украина — это следующий кандидат на появление таких угроз для России"."У нас есть и другие страны, &lt;...&gt; где подлетное время для ударных систем составляет четыре-пять минут", — напомнил Руденко, в то время как "на Украине таких подлетных расстояний пока нет". Реакцию Москвы на происходящее он назвал превентивной мерой, которая призвана предупредить о разных сценариях развития событий.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.
https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html
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в мире, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, андрей руденко, россия
14:47 20.12.2021 (обновлено: 17:26 20.12.2021)
 
В МИД рассказали, как соседи России довели ситуацию до точки кипения

Замглавы МИД Руденко: соседи России довели ситуацию до точки кипения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности вызваны действиями соседних государств, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Здесь вопрос абсолютно не в страхах. Вопрос о достижении нашими соседями <...> определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов", — сказал он на заседании в клубе "Валдай".
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По словам дипломата, он "не стал бы в этом плане выделять особенно Украину, поскольку Украина — это следующий кандидат на появление таких угроз для России".
"У нас есть и другие страны, <...> где подлетное время для ударных систем составляет четыре-пять минут", — напомнил Руденко, в то время как "на Украине таких подлетных расстояний пока нет".
Реакцию Москвы на происходящее он назвал превентивной мерой, которая призвана предупредить о разных сценариях развития событий.
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Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.
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В МИД напомнили о "должке" Вашингтона перед Москвой
 
В миреСШАВашингтон (город)Сергей РябковНАТОАндрей РуденкоРоссия
 
 
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