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В Красной Поляне два человека погибли при пожаре в нежилом здании

В Красной Поляне два человека погибли при пожаре в нежилом здании - РИА Новости, 20.12.2021

В Красной Поляне два человека погибли при пожаре в нежилом здании

Два человека погибли в результате пожара в нежилом здании, расположенном на территории сочинского посёлка Красная Поляна, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:21

2021-12-20T10:21

2021-12-20T10:21

происшествия

краснодарский край

красная поляна

россия

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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в нежилом здании, расположенном на территории сочинского посёлка Красная Поляна, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, пожар случился на Ачишховской улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Первые подразделения прибыли в 04.19, потушен был пожар через полчаса. Как уточнил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, при разборе сгоревших конструкций были обнаружены два тела.Всего к ликвидации возгорания было привлечено семь спасателей и две единицы техники.

https://ria.ru/20211216/chelyabinsk-1763971035.html

краснодарский край

красная поляна

россия

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происшествия, краснодарский край, красная поляна, россия