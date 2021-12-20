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Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг на рабочем месте
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг на рабочем месте - РИА Новости, 20.12.2021
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг на рабочем месте
Суд в Саратове оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, который майнил криптовалюту в помещении здания МВД, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:40
2021-12-20T16:40
происшествия
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
криптовалюта
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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Суд в Саратове оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, который майнил криптовалюту в помещении здания МВД, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, с февраля по июль 2021 года осужденный, на тот момент занимавший должность сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову, во временно неиспользуемом помещении, принадлежащем полиции, установил и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялось получение криптовалюты в интернете. Ущерб из-за переплаты за электроэнергию составил 231 тысячу рублей."Собранные следственным отделом по городу Саратов доказательства… признаны судом достаточными для признания бывшего сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, суд на два года лишил осужденного права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ. Отмечается, что на предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также он возместил ущерб.
https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html
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происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, криптовалюта
16:40 20.12.2021
 
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг на рабочем месте

Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в помещении здания МВД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Суд в Саратове оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, который майнил криптовалюту в помещении здания МВД, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, с февраля по июль 2021 года осужденный, на тот момент занимавший должность сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову, во временно неиспользуемом помещении, принадлежащем полиции, установил и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялось получение криптовалюты в интернете. Ущерб из-за переплаты за электроэнергию составил 231 тысячу рублей.
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"Собранные следственным отделом по городу Саратов доказательства… признаны судом достаточными для признания бывшего сотрудника полиции виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд на два года лишил осужденного права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ. Отмечается, что на предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также он возместил ущерб.
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ПроисшествияСаратовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКриптовалюта
 
 
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