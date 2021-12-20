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Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола
Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола - РИА Новости, 20.12.2021
Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола
Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:53
2021-12-20T12:53
в мире
франция
эммануэль макрон
брижит макрон
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в ее окружении.Как отмечается, слухи распространяются в социальных сетях при активной поддержке сторонников правых сил. Утверждается, что супруга Макрона в действительности является трансгендером, поскольку была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди).Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits &amp; Documents, близком к конспирологическим кругам.Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.
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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон
12:53 20.12.2021
 
Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола

Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в ее окружении.
Как отмечается, слухи распространяются в социальных сетях при активной поддержке сторонников правых сил. Утверждается, что супруга Макрона в действительности является трансгендером, поскольку была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди).
Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.
Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает на конференцию ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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В миреФранцияЭммануэль МакронБрижит Макрон
 
 
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