https://ria.ru/20211220/makron-1764526925.html

Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола

Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола - РИА Новости, 20.12.2021

Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола

Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:53

2021-12-20T12:53

2021-12-20T12:53

в мире

франция

эммануэль макрон

брижит макрон

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в ее окружении.Как отмечается, слухи распространяются в социальных сетях при активной поддержке сторонников правых сил. Утверждается, что супруга Макрона в действительности является трансгендером, поскольку была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди).Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

https://ria.ru/20211101/makron-1757218831.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон