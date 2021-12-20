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Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара - РИА Новости, 20.12.2021
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара
Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:19
2021-12-20T20:19
в мире
мадагаскар
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных поров (APMF).Представители управления сообщили, что речь идет о деревянном судне, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров. По предварительным данным, в понедельник утром у него вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф."На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается", - сообщил генеральный директор APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна.В спасательной операции, участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.
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в мире, мадагаскар
20:19 20.12.2021
 
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара

Не менее 17 человек погибли и 60 пропали при крушении судна у берегов Мадагаскара

© Depositphotos / dvoevnoreГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / dvoevnore
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных поров (APMF).
Представители управления сообщили, что речь идет о деревянном судне, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров. По предварительным данным, в понедельник утром у него вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф.
"На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается", - сообщил генеральный директор APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна.
В спасательной операции, участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.
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В миреМадагаскар
 
 
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