https://ria.ru/20211220/madagaskar-1764617378.html
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара - РИА Новости, 20.12.2021
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара
Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:19
2021-12-20T20:19
2021-12-20T20:19
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мадагаскар
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное управление морских и речных поров (APMF).Представители управления сообщили, что речь идет о деревянном судне, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров. По предварительным данным, в понедельник утром у него вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф."На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается", - сообщил генеральный директор APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна.В спасательной операции, участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.
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в мире, мадагаскар
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Мадагаскара
Не менее 17 человек погибли и 60 пропали при крушении судна у берегов Мадагаскара
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Не менее 17 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате кораблекрушения у берегов Мадагаскара
, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на местное управление морских и речных поров (APMF).
Представители управления сообщили, что речь идет о деревянном судне, которое не имело лицензии для перевозки пассажиров. По предварительным данным, в понедельник утром у него вышел из строя двигатель, после чего судно легло в дрейф и врезалось в риф.
"На его борту находились 130 пассажиров, 45 из них спасены. Поисковая операция продолжается", - сообщил генеральный директор APMF Жан Эдмон Рандрианантенайна.
В спасательной операции, участвуют подразделения жандармов, ВМС и местные жители.