https://ria.ru/20211220/lolita-1764596969.html

Лолита удивила поклонников синим цветом волос

Лолита удивила поклонников синим цветом волос - РИА Новости, 20.12.2021

Лолита удивила поклонников синим цветом волос

Лолита Милявская в Instagram удивила поклонников синим цветом волос – именно такого оттенка был сделан начес артистки на видео. Общий образ также поразил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:25

2021-12-20T18:25

2021-12-20T18:25

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лолита милявская

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лолита Милявская в Instagram удивила поклонников синим цветом волос – именно такого оттенка был сделан начес артистки на видео. Общий образ также поразил поклонников: с черными стрелками, бордовой помадой, кожаной курткой и брутальными аксессуарами певица напомнила фанатам гота и панка одновременно.Лолита отметила, что в таком образе будет сниматься в новогоднем шоу у Анастасии Ивлеевой.Певица регулярно получает комплименты в свой адрес не только по поводу внешности, но и за смелость сотрудничества с молодыми блогерами. В свою очередь, артистка часто делится с поклонниками секретами своих преображений. Например, для стройной фигуры она посоветовала подобрать грамотного эндокринолога. Благодаря этому Лолита похудела на 12 килограммов.Также певица признавалась, что делала пластическую операцию – она прошла через хирургическую коррекцию век и подбородка.

https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html

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шоу-бизнес, лолита милявская, знаменитости