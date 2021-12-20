Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/lolita-1764596969.html
Лолита удивила поклонников синим цветом волос
Лолита удивила поклонников синим цветом волос - РИА Новости, 20.12.2021
Лолита удивила поклонников синим цветом волос
Лолита Милявская в Instagram удивила поклонников синим цветом волос – именно такого оттенка был сделан начес артистки на видео. Общий образ также поразил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:25
2021-12-20T18:25
шоубиз
шоу-бизнес
лолита милявская
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591843823_0:115:3151:1887_1920x0_80_0_0_ee26488bdd35991c492428349c698321.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лолита Милявская в Instagram удивила поклонников синим цветом волос – именно такого оттенка был сделан начес артистки на видео. Общий образ также поразил поклонников: с черными стрелками, бордовой помадой, кожаной курткой и брутальными аксессуарами певица напомнила фанатам гота и панка одновременно.Лолита отметила, что в таком образе будет сниматься в новогоднем шоу у Анастасии Ивлеевой.Певица регулярно получает комплименты в свой адрес не только по поводу внешности, но и за смелость сотрудничества с молодыми блогерами. В свою очередь, артистка часто делится с поклонниками секретами своих преображений. Например, для стройной фигуры она посоветовала подобрать грамотного эндокринолога. Благодаря этому Лолита похудела на 12 килограммов.Также певица признавалась, что делала пластическую операцию – она прошла через хирургическую коррекцию век и подбородка.
https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591843823_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_08bb1fe4d4cd9128c5f8640d8c5ce0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, лолита милявская, знаменитости
18:25 20.12.2021
 
Лолита удивила поклонников синим цветом волос

Лолита удивила поклонников синим цветом волос и ярким макияжем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита
Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лолита Милявская в Instagram удивила поклонников синим цветом волос – именно такого оттенка был сделан начес артистки на видео. Общий образ также поразил поклонников: с черными стрелками, бордовой помадой, кожаной курткой и брутальными аксессуарами певица напомнила фанатам гота и панка одновременно.

"Вы не сдержались и стали готкой?", "У визажистов нервно дергается глаз", "Образ: пусть меня задавит танком, все равно умру я панком", – написали в комментариях.

© @lolitamilyavskayaСкриншот публикации в Instagram-аккаунте Лолиты Милявской
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Лолиты Милявской
© @lolitamilyavskaya
Лолита отметила, что в таком образе будет сниматься в новогоднем шоу у Анастасии Ивлеевой.
Певица регулярно получает комплименты в свой адрес не только по поводу внешности, но и за смелость сотрудничества с молодыми блогерами. В свою очередь, артистка часто делится с поклонниками секретами своих преображений. Например, для стройной фигуры она посоветовала подобрать грамотного эндокринолога. Благодаря этому Лолита похудела на 12 килограммов.
Также певица признавалась, что делала пластическую операцию – она прошла через хирургическую коррекцию век и подбородка.
Телеведущая Екатерина Андреева - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 14:40Шоубиз
Екатерина Андреева призвала перестать расстраиваться из-за возраста
 
ШоубизШоу-бизнесЛолита МилявскаяЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
Лента новостейМолния
Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизмене