Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/lira-1764496892.html
Турецкая лира обновила антирекорд
Турецкая лира обновила антирекорд - РИА Новости, 20.12.2021
Турецкая лира обновила антирекорд
Турецкая валюта продолжает падение, она подешевела в понедельник еще на 6%, до 17,38 лиры за доллар после снижения ставки Центробанком, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:58
2021-12-20T09:58
экономика
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103521/68/1035216836_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ee57e2f17bd6ba157072a097b2dc4929.jpg
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Турецкая валюта продолжает падение, она подешевела в понедельник еще на 6%, до 17,38 лиры за доллар после снижения ставки Центробанком, свидетельствуют данные торгов.В четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. По состоянию на 9.45 мск турецкая валюта подешевела до 17,38 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 16,41 лиры за доллар. Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 55%, причем 37% стоимости потеряла за последний месяц.В пятницу курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар. Это произошло после того, как в четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Регулятор в пятницу также заявил о проведении новых прямых валютных интервенций.Президент Турции Тайип Эрдоган выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://ria.ru/20211217/turtsiya-1764226280.html
https://ria.ru/20211214/stambul-1763609898.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103521/68/1035216836_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cedb6a98f006994cd4a888e147f48499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, турция
09:58 20.12.2021
 
Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая лира в понедельник подешевела еще на шесть процентов — до 17,38 за доллар

© Fotolia / Hayati KayhanТурецкая лира
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Fotolia / Hayati Kayhan
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Турецкая валюта продолжает падение, она подешевела в понедельник еще на 6%, до 17,38 лиры за доллар после снижения ставки Центробанком, свидетельствуют данные торгов.
В четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.
Магазин в Анталье - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 15:02Туризм
Эксперты пояснили, смогут ли в Турции россияне почувствовать себя богачами
По состоянию на 9.45 мск турецкая валюта подешевела до 17,38 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 16,41 лиры за доллар. Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 55%, причем 37% стоимости потеряла за последний месяц.
В пятницу курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар. Это произошло после того, как в четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Регулятор в пятницу также заявил о проведении новых прямых валютных интервенций.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
Прохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 10:34
Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом
 
ЭкономикаВ миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году
10:12Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
09:30Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
Лента новостейМолния
Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 годуРябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в СШАГабриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали