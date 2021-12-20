https://ria.ru/20211220/lira-1764496892.html

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая лира обновила антирекорд - РИА Новости, 20.12.2021

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая валюта продолжает падение, она подешевела в понедельник еще на 6%, до 17,38 лиры за доллар после снижения ставки Центробанком, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:58

2021-12-20T09:58

2021-12-20T09:58

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турция

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АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Турецкая валюта продолжает падение, она подешевела в понедельник еще на 6%, до 17,38 лиры за доллар после снижения ставки Центробанком, свидетельствуют данные торгов.В четверг Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. По состоянию на 9.45 мск турецкая валюта подешевела до 17,38 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 16,41 лиры за доллар. Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 55%, причем 37% стоимости потеряла за последний месяц.В пятницу курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар. Это произошло после того, как в четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Регулятор в пятницу также заявил о проведении новых прямых валютных интервенций.Президент Турции Тайип Эрдоган выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211217/turtsiya-1764226280.html

https://ria.ru/20211214/stambul-1763609898.html

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экономика, в мире, турция