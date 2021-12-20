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Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье

Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье - РИА Новости, 20.12.2021

Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье

Свыше трех тысяч человек остались без света из-за того, что неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Пожарском районе Приморья,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:19

2021-12-20T11:19

2021-12-20T11:19

происшествия

дальневосточная распределительная сетевая компания

приморский край

пожарский район

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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Свыше трех тысяч человек остались без света из-за того, что неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Пожарском районе Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.В ходе осмотра линии энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия, на изоляторах остались следы от пуль. Всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах. Работы по замене изоляторов продолжались более 10 часов. Сейчас электроснабжение всех потребителей восстановлено.С помощью линии 20 кВ с 2019 года жители отдаленных сел Пожарского района - Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясеневое - были подключены к централизованному электроснабжению. Ранее там получали электроэнергию от дизельных генераторов.По факту повреждения энергетики подали заявление в полицию. Такие действия подпадают под статью 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения", по ней грозит до трех лет лишения свободы.

приморский край

пожарский район

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происшествия, дальневосточная распределительная сетевая компания, приморский край, пожарский район