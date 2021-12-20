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Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье
Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье - РИА Новости, 20.12.2021
Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье
Свыше трех тысяч человек остались без света из-за того, что неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Пожарском районе Приморья,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:19
2021-12-20T11:19
происшествия
дальневосточная распределительная сетевая компания
приморский край
пожарский район
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Свыше трех тысяч человек остались без света из-за того, что неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Пожарском районе Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.В ходе осмотра линии энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия, на изоляторах остались следы от пуль. Всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах. Работы по замене изоляторов продолжались более 10 часов. Сейчас электроснабжение всех потребителей восстановлено.С помощью линии 20 кВ с 2019 года жители отдаленных сел Пожарского района - Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясеневое - были подключены к централизованному электроснабжению. Ранее там получали электроэнергию от дизельных генераторов.По факту повреждения энергетики подали заявление в полицию. Такие действия подпадают под статью 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения", по ней грозит до трех лет лишения свободы.
приморский край
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происшествия, дальневосточная распределительная сетевая компания, приморский край, пожарский район
11:19 20.12.2021
 
Неизвестные обстреляли ЛЭП в Приморье

В Приморье вандалы обстреляли ЛЭП, более трех тысяч человек остались без света

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Свыше трех тысяч человек остались без света из-за того, что неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Пожарском районе Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"В Пожарском районе Приморья неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи 20 кВ филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК"). В результате действий вандалов без электроснабжения остались жители четырех населенных пунктов, в которых проживает более 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра линии энергетики обнаружили следы применения огнестрельного оружия, на изоляторах остались следы от пуль. Всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах. Работы по замене изоляторов продолжались более 10 часов. Сейчас электроснабжение всех потребителей восстановлено.
С помощью линии 20 кВ с 2019 года жители отдаленных сел Пожарского района - Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясеневое - были подключены к централизованному электроснабжению. Ранее там получали электроэнергию от дизельных генераторов.
По факту повреждения энергетики подали заявление в полицию. Такие действия подпадают под статью 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения", по ней грозит до трех лет лишения свободы.
 
ПроисшествияДальневосточная распределительная сетевая компанияПриморский крайПожарский район
 
 
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