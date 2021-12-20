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Религия
https://ria.ru/20211220/kurtka-1764507692.html
Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами
Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами - РИА Новости, 20.12.2021
Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами
Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:07
2021-12-20T11:16
религия
филипп киркоров
dolce & gabbana
московский патриархат
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление певца Филиппа Киркорова в куртке с изображением святых, заявил, что модельеры прибегают к таким приемам от недостатка вкуса.Киркоров накануне пришел на премьеру фильма "Елки-8" в расшитой стразами куртке с изображением святых."Это недостаток вкуса модельеров, которые с одинаковой претензией на оригинальность могли бы изобразить там что угодно – от иконы до масок вуду. Сочувствую Филиппу Бедросовичу в том, что он доверился людям с недостаточным чувством вкуса", - сказал РИА Новости Калинин."Я считаю ношение такой одежды кощунственным", - добавил он.Священник-блогер Павел Островский, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что эпатажными нарядами Киркорова не стоит оскорбляться, но и радоваться им не стоит. "У нас есть много достойных артистов, которые не ведут себя так", - подытожил Островский.В свою очередь, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская пояснила, что куртка с изображением святых выполнена дизайнерами итальянского бренда Dolce &amp; Gabbana."Это мода, это кутюр", - сказала Успенская.
https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
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филипп киркоров, dolce & gabbana, московский патриархат
11:07 20.12.2021 (обновлено: 11:16 20.12.2021)
 

Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами

CC BY-SA 4.0 / Ruslan0098 / Протоиерей Русской православной церкви, Леонид Калинин
Протоиерей Русской православной церкви, Леонид Калинин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Ruslan0098 /
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление певца Филиппа Киркорова в куртке с изображением святых, заявил, что модельеры прибегают к таким приемам от недостатка вкуса.
Киркоров накануне пришел на премьеру фильма "Елки-8" в расшитой стразами куртке с изображением святых.
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"Это недостаток вкуса модельеров, которые с одинаковой претензией на оригинальность могли бы изобразить там что угодно – от иконы до масок вуду. Сочувствую Филиппу Бедросовичу в том, что он доверился людям с недостаточным чувством вкуса", - сказал РИА Новости Калинин.
"Я считаю ношение такой одежды кощунственным", - добавил он.
Священник-блогер Павел Островский, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что эпатажными нарядами Киркорова не стоит оскорбляться, но и радоваться им не стоит. "У нас есть много достойных артистов, которые не ведут себя так", - подытожил Островский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Ёлки 8" в Москве
Телеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров на премьере фильма Ёлки 8 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Ёлки 8" в Москве
В свою очередь, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская пояснила, что куртка с изображением святых выполнена дизайнерами итальянского бренда Dolce & Gabbana.
"Это мода, это кутюр", - сказала Успенская.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.04.2012
18 апреля 2012, 18:52Религия
Представитель РПЦ объяснил, в чем согрешил КиркоровГлава учебного комитета РПЦ и настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Максим Козлов считает, что певца Филиппа Киркорова можно упрекнуть не столько в выступлении с амвона храма во время крещения дочери, сколько в том, что артист использовал услуги суррогатной матери, тогда как Церковь считает это недопустимым.
 
РелигияФилипп КиркоровDolce & GabbanaМосковский Патриархат
 
 
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