11:07 20.12.2021 (обновлено: 11:16 20.12.2021)
Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление певца Филиппа Киркорова в куртке с изображением святых, заявил, что модельеры прибегают к таким приемам от недостатка вкуса.
Киркоров накануне пришел на премьеру фильма "Елки-8" в расшитой стразами куртке с изображением святых.
"Это недостаток вкуса модельеров, которые с одинаковой претензией на оригинальность могли бы изобразить там что угодно – от иконы до масок вуду. Сочувствую Филиппу Бедросовичу в том, что он доверился людям с недостаточным чувством вкуса", - сказал РИА Новости Калинин.
"Я считаю ношение такой одежды кощунственным", - добавил он.
Священник-блогер Павел Островский, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что эпатажными нарядами Киркорова не стоит оскорбляться, но и радоваться им не стоит. "У нас есть много достойных артистов, которые не ведут себя так", - подытожил Островский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Ёлки 8" в Москве
Телеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Ёлки 8" в Москве
В свою очередь, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская пояснила, что куртка с изображением святых выполнена дизайнерами итальянского бренда Dolce & Gabbana.
"Это мода, это кутюр", - сказала Успенская.
18 апреля 2012, 18:52РелигияПредставитель РПЦ объяснил, в чем согрешил КиркоровГлава учебного комитета РПЦ и настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Максим Козлов считает, что певца Филиппа Киркорова можно упрекнуть не столько в выступлении с амвона храма во время крещения дочери, сколько в том, что артист использовал услуги суррогатной матери, тогда как Церковь считает это недопустимым.