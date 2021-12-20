https://ria.ru/20211220/kurtka-1764507692.html

Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами

Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами - РИА Новости, 20.12.2021

Священник отреагировал на появление Киркорова в куртке с иконами

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:07

2021-12-20T11:07

2021-12-20T11:16

религия

филипп киркоров

dolce & gabbana

московский патриархат

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин, комментируя появление певца Филиппа Киркорова в куртке с изображением святых, заявил, что модельеры прибегают к таким приемам от недостатка вкуса.Киркоров накануне пришел на премьеру фильма "Елки-8" в расшитой стразами куртке с изображением святых."Это недостаток вкуса модельеров, которые с одинаковой претензией на оригинальность могли бы изобразить там что угодно – от иконы до масок вуду. Сочувствую Филиппу Бедросовичу в том, что он доверился людям с недостаточным чувством вкуса", - сказал РИА Новости Калинин."Я считаю ношение такой одежды кощунственным", - добавил он.Священник-блогер Павел Островский, в свою очередь, в разговоре с РИА Новости отметил, что эпатажными нарядами Киркорова не стоит оскорбляться, но и радоваться им не стоит. "У нас есть много достойных артистов, которые не ведут себя так", - подытожил Островский.В свою очередь, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская пояснила, что куртка с изображением святых выполнена дизайнерами итальянского бренда Dolce & Gabbana."Это мода, это кутюр", - сказала Успенская.

https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

https://ria.ru/20120418/629349219.html

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филипп киркоров, dolce & gabbana, московский патриархат