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Туризм
https://ria.ru/20211220/krym-1764508305.html
Дополнительные авиарейсы запустят в Крым на новогодние праздники
Дополнительные авиарейсы запустят в Крым на новогодние праздники - РИА Новости, 20.12.2021
Дополнительные авиарейсы запустят в Крым на новогодние праздники
Дополнительные авиарейсы из девяти российских городов запустят в Крым на новогодние праздники, сообщает пресс-служба аэропорта "Симферополь". РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:33
2021-12-20T11:33
туризм
аэропорт
санкт-петербург
ростов-на-дону
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республика крым
сочи
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Дополнительные авиарейсы из девяти российских городов запустят в Крым на новогодние праздники, сообщает пресс-служба аэропорта "Симферополь".Воздушная гавань обслужит дополнительные самолеты из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца, говорится в сообщении.Уточняется, что всего полеты во время праздничных дней будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.
https://ria.ru/20211220/bakhreyn-1764482152.html
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аэропорт, санкт-петербург, ростов-на-дону, екатеринбург, республика крым, сочи, симферополь, москва, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, новый год, праздники
11:33 20.12.2021
 
Дополнительные авиарейсы запустят в Крым на новогодние праздники

Дополнительные авиарейсы из девяти городов РФ запустят в Крым на новогодние праздники

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "S7 Airlines" над аэропортом Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании S7 Airlines над аэропортом Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Дополнительные авиарейсы из девяти российских городов запустят в Крым на новогодние праздники, сообщает пресс-служба аэропорта "Симферополь".
Воздушная гавань обслужит дополнительные самолеты из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца, говорится в сообщении.
Уточняется, что всего полеты во время праздничных дней будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям.
Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.
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