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Беременные стали меньше болеть COVID-19, заявил Вечорко

Беременные стали меньше болеть COVID-19, заявил Вечорко - РИА Новости, 20.12.2021

Беременные стали меньше болеть COVID-19, заявил Вечорко

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что число заражений коронавирусом снижается, как и число... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:57

2021-12-20T17:57

2021-12-20T17:57

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что число заражений коронавирусом снижается, как и число поступающих пациентов, беременные стали болеть меньше."Борьба с ковидом продолжается. Несмотря на то, что "омикрон" шагает по планете, число заражений снижается, как и число поступающих пациентов - за эту неделю поступил 701 больной. К сожалению, пациенты тяжелые, 298 человек проходят лечение в отделениях реанимации, 99 из них находятся на ИВЛ, два человека на ЭКМО. Радует то, что беременные тоже стали меньше болеть. За прошедшую неделю было госпитализировано 39 женщин, а на свет родилось 15 детей", - отметил Вечорко в своем Telegram-канале.По его словам, вакцинация всегда была и остаётся единственно верным способом борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко, омикрон-штамм коронавируса