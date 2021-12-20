https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764539521.html

В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"

В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона" - РИА Новости, 20.12.2021

В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:48

2021-12-20T13:48

2021-12-20T13:48

распространение коронавируса

в мире

общество

юар

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331508_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_d26d040a03ca3f871058a5436f370a32.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале 2022 года.В ее заявлении говорится, что, учитывая скорость распространения "омикрона" и силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19