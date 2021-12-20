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В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"
В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона" - РИА Новости, 20.12.2021
В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"
Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:48
2021-12-20T13:48
2021-12-20T13:48
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале 2022 года.В ее заявлении говорится, что, учитывая скорость распространения "омикрона" и силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, общество, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"
Moderna планирует начать испытания специальной вакцины от "омикрона" в начале 2022 года