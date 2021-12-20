https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764512830.html

В Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации

В Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации - РИА Новости, 20.12.2021

В Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации

В Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафных санкций за отказ от вакцинации, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:37

2021-12-20T11:37

2021-12-20T12:22

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совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафных санкций за отказ от вакцинации, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ делать прививку от ковид. По словам Поповой, нужно посмотреть, насколько такой опыт эффективный, насколько применимый. Об этом глава службы заявила в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия-1"."В Совете Федерации эту тему (возможности введения штрафов за отказ от вакцинации - ред.) не обсуждали", - сказал парламентарий.Он также отметил, что и по словам руководителя Роспотребназдора, речи о введении штрафов не идет, нужно изучить опыт других стран.Сенатор также полагает, что введение санкций за отказ от вакцинации "вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию"."В этом нет необходимости", - сказал он, добавив, что подобное принуждение вызовет только протестные настроения у граждан."Решение о штрафах за отказ от вакцинации, в случае его принятия, необходимо будет проводить через федеральный закон", - отметил Круглый.По его словам, "это достаточно сложно". Политик напомнил, что достаточно мягкий законопроект о наличии документов о вакцинации при посещении публичных мест вызвал широкое обсуждение. Сам сенатор выступает за убеждение граждан проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции."Я уверен, что нужно действовать только путем убеждения", - отметил Круглый. Он также напомнил, что в федеральном законодательстве содержится норма, по которой обязательная иммунизация распространяется на ряд специальностей, представители которых контактируют с большим количеством людей.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446909.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, владимир круглый