https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764511462.html

В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 019 смертей с COVID-19, за все время скончались 298 222 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:32

2021-12-20T11:32

2021-12-20T12:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 019 смертей с COVID-19, за все время скончались 298 222 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 019 смертей... За весь период по России умерло 298 222 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки умерли 78 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 53.

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19