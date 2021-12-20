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В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1 019 смертей с COVID-19, за все время скончались 298 222 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:32
2021-12-20T11:32
2021-12-20T12:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 019 смертей с COVID-19, за все время скончались 298 222 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 019 смертей... За весь период по России умерло 298 222 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки умерли 78 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 53.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:32 20.12.2021 (обновлено: 12:19 20.12.2021)
В России за сутки умерли 1019 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1019 пациентов с коронавирусной инфекцией