https://ria.ru/20211220/klyushin-1764613771.html

Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США

Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США - РИА Новости, 20.12.2021

Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США

По делу экстрадированного в США россиянина Владислава Клюшина проходят еще четверо граждан РФ, они объявлены в розыск, сообщил и.о. прокурора американского... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:45

2021-12-20T19:45

2021-12-20T19:45

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владислав клюшин

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. По делу экстрадированного в США россиянина Владислава Клюшина проходят еще четверо граждан РФ, они объявлены в розыск, сообщил и.о. прокурора американского штата Массачусетс Натаниэл Менделль."Клюшин и еще четверо российских граждан обвиняются в участии в международной схеме по совершению хакерских атак и торговле (ценными бумагами)", - сообщил, в частности, Менделль. По данным обвинения, подозреваемые "взломали системы, украли информацию", чтобы осуществить нелегальную схему инсайдерской торговли.По словам Менделля, все четверо проходящих по делу россиян находятся на свободе. Он сообщил, что в их числе Иван Ермаков, которому в 2018 году заочно были предъявлены обвинения по подозрению в причастности к хакерским атакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, а также совершении атак против Всемирного антидопингового агентства.В США заявили, что, хотя обвиняемые находились за пределами Штатов, их действия поставили под угрозу безопасность финансового рынка страны. Действия россиян, по данным американского минюста, обошлись пострадавшим в миллионы долларов.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.

https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html

https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html

сша

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массачусетс

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в мире, сша, швейцария, массачусетс, россия, владислав клюшин