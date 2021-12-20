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Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США
Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США - РИА Новости, 20.12.2021
Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США
По делу экстрадированного в США россиянина Владислава Клюшина проходят еще четверо граждан РФ, они объявлены в розыск, сообщил и.о. прокурора американского... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:45
2021-12-20T19:45
в мире
сша
швейцария
массачусетс
россия
владислав клюшин
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. По делу экстрадированного в США россиянина Владислава Клюшина проходят еще четверо граждан РФ, они объявлены в розыск, сообщил и.о. прокурора американского штата Массачусетс Натаниэл Менделль."Клюшин и еще четверо российских граждан обвиняются в участии в международной схеме по совершению хакерских атак и торговле (ценными бумагами)", - сообщил, в частности, Менделль. По данным обвинения, подозреваемые "взломали системы, украли информацию", чтобы осуществить нелегальную схему инсайдерской торговли.По словам Менделля, все четверо проходящих по делу россиян находятся на свободе. Он сообщил, что в их числе Иван Ермаков, которому в 2018 году заочно были предъявлены обвинения по подозрению в причастности к хакерским атакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, а также совершении атак против Всемирного антидопингового агентства.В США заявили, что, хотя обвиняемые находились за пределами Штатов, их действия поставили под угрозу безопасность финансового рынка страны. Действия россиян, по данным американского минюста, обошлись пострадавшим в миллионы долларов.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html
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сша
швейцария
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в мире, сша, швейцария, массачусетс, россия, владислав клюшин
19:45 20.12.2021
 
Еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина, сообщили в США

И.о. прокурора Массачусетса Менделль: еще четверо россиян проходят по делу Клюшина

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. По делу экстрадированного в США россиянина Владислава Клюшина проходят еще четверо граждан РФ, они объявлены в розыск, сообщил и.о. прокурора американского штата Массачусетс Натаниэл Менделль.
"Клюшин и еще четверо российских граждан обвиняются в участии в международной схеме по совершению хакерских атак и торговле (ценными бумагами)", - сообщил, в частности, Менделль. По данным обвинения, подозреваемые "взломали системы, украли информацию", чтобы осуществить нелегальную схему инсайдерской торговли.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию
По словам Менделля, все четверо проходящих по делу россиян находятся на свободе. Он сообщил, что в их числе Иван Ермаков, которому в 2018 году заочно были предъявлены обвинения по подозрению в причастности к хакерским атакам в ходе президентских выборов в США в 2016 году, а также совершении атак против Всемирного антидопингового агентства.
В США заявили, что, хотя обвиняемые находились за пределами Штатов, их действия поставили под угрозу безопасность финансового рынка страны. Действия россиян, по данным американского минюста, обошлись пострадавшим в миллионы долларов.
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 19:23
В Швейцарии объяснили, почему не предотвратили экстрадицию Клюшина в США
 
В миреСШАШвейцарияМассачусетсРоссияВладислав Клюшин
 
 
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