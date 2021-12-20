https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html

В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию

В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию

Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:05

2021-12-20T12:05

2021-12-20T12:30

москва

россия

в мире

сша

швейцария

григорий лукьянцев

владислав клюшин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Безусловно, будем добиваться его (российского бизнесмена Владислава Клюшина) возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений", - сказал он."Да, это очередной эпизод той самой охоты", - сказал Лукьянцев, отвечая на вопрос, можно ли считать это продолжением линии США по "охоте за гражданами РФ".Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах.Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.

https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html

https://ria.ru/20211215/klyushin-1763883209.html

москва

россия

сша

швейцария

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москва, россия, в мире, сша, швейцария, григорий лукьянцев, владислав клюшин