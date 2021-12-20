12:05 20.12.2021 (обновлено: 12:30 20.12.2021)
В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию
Омбудсмен МИД Лукьянцев: Москва будет добиваться возвращения бизнесмена Клюшина в Россию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Безусловно, будем добиваться его (российского бизнесмена Владислава Клюшина) возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений", - сказал он.
"Да, это очередной эпизод той самой охоты", - сказал Лукьянцев, отвечая на вопрос, можно ли считать это продолжением линии США по "охоте за гражданами РФ".
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах.
Экстрадиция произошла несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.