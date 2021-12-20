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Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки
Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки
Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, заявил РИА Новости один из авторов документа,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:18
2021-12-20T14:18
2021-12-20T14:22
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
андрей клишас
политика
госдума рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, заявил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет."Закон будет принят до конца весенней сессии", - сказал Клишас.Весенняя парламентская сессия заканчивается в июле.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, политика, госдума рф, совет федерации рф
14:18 20.12.2021 (обновлено: 14:22 20.12.2021)
Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки
Сенатор Клишас: закон о наказании за пытки будет принят до середины 2022 года