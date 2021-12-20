https://ria.ru/20211220/klishas-1764547549.html

Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки

Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

Сенатор назвал срок принятия закона об ужесточении наказания за пытки

Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, заявил РИА Новости один из авторов документа,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:18

2021-12-20T14:18

2021-12-20T14:22

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

андрей клишас

политика

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, заявил РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет."Закон будет принят до конца весенней сессии", - сказал Клишас.Весенняя парламентская сессия заканчивается в июле.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764540820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), андрей клишас, политика, госдума рф, совет федерации рф