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В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню
В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню
США должны строго соблюдать взятые на себя обязательства по тайваньскому вопросу, серьезно относиться к позиции и обеспокоенности Пекина, прекратить любые... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:36
2021-12-20T12:36
в мире
сша
вашингтон (город)
тайвань
мид кнр
чжао лицзянь
джейк салливан
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. США должны строго соблюдать взятые на себя обязательства по тайваньскому вопросу, серьезно относиться к позиции и обеспокоенности Пекина, прекратить любые официальные и военные контакты с Тайбэем, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что шаги Китая, которые США воспримут как отход от политики сохранения стабильности на Тайване, повлекут реакцию Вашингтона."Некоторые силы в США упрямо манипулируют Тайванем, чтобы сдерживать Китай, чем поощряют заносчивость и высокомерие сил, выступающих за независимость острова, и усиливают напряженность в Тайваньском проливе", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике являются политическим основанием для устойчивого развития отношений Пекина и Вашингтона.Вместе с тем Чжао Лицзянь подчеркнул, что так называемый "Закон об отношениях с Тайванем" был сформулирован и принят США в одностороннем порядке в нарушение тех обязательств, которые Вашингтон взял на себя в соответствии с положениями трех совместных китайско-американских коммюнике, закон, по его словам, нарушает основные нормы международных отношений, является незаконным и недействительным."США должны строго соблюдать именно принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, а не что-то, состряпанное ими в одностороннем порядке", - указал он.Он призвал США "серьезно отнестись к позиции и обеспокоенности Китая, проявить осторожность в заявлениях и действиях в вопросах, связанным с Тайванем, прекратить любые военные связи с Тайванем, развитие отношений Вашингтона с Тайбэем, а также перестать направлять ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость острова".Закон об отношениях с Тайванем был принят американским конгрессом в 1979 году, он определяет, что между США и регионом существуют взаимодействие, но не на уровне дипломатических отношений.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет.
https://ria.ru/20211212/oruzhie-1763335721.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, мид кнр, чжао лицзянь, джейк салливан
12:36 20.12.2021
 
В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню

МИД КНР: США должны прекратить любые официальные и военные контакты с Тайванем

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. США должны строго соблюдать взятые на себя обязательства по тайваньскому вопросу, серьезно относиться к позиции и обеспокоенности Пекина, прекратить любые официальные и военные контакты с Тайбэем, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что шаги Китая, которые США воспримут как отход от политики сохранения стабильности на Тайване, повлекут реакцию Вашингтона.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 12:58
Китай рассказал о еще одном американском "оружии массового уничтожения"
"Некоторые силы в США упрямо манипулируют Тайванем, чтобы сдерживать Китай, чем поощряют заносчивость и высокомерие сил, выступающих за независимость острова, и усиливают напряженность в Тайваньском проливе", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике являются политическим основанием для устойчивого развития отношений Пекина и Вашингтона.
Вместе с тем Чжао Лицзянь подчеркнул, что так называемый "Закон об отношениях с Тайванем" был сформулирован и принят США в одностороннем порядке в нарушение тех обязательств, которые Вашингтон взял на себя в соответствии с положениями трех совместных китайско-американских коммюнике, закон, по его словам, нарушает основные нормы международных отношений, является незаконным и недействительным.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
07:54
Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"
"США должны строго соблюдать именно принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, а не что-то, состряпанное ими в одностороннем порядке", - указал он.
Он призвал США "серьезно отнестись к позиции и обеспокоенности Китая, проявить осторожность в заявлениях и действиях в вопросах, связанным с Тайванем, прекратить любые военные связи с Тайванем, развитие отношений Вашингтона с Тайбэем, а также перестать направлять ошибочные сигналы силам, выступающим за независимость острова".
Закон об отношениях с Тайванем был принят американским конгрессом в 1979 году, он определяет, что между США и регионом существуют взаимодействие, но не на уровне дипломатических отношений.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет.
 
В миреСШАВашингтон (город)ТайваньМИД КНРЧжао ЛицзяньДжейк Салливан
 
 
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