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Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая
Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 20.12.2021
Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая
Китай приветствует сотрудничество с США, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет "биться до победного конца", заявил в понедельник министр... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:17
2021-12-20T08:17
2021-12-20T08:17
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай приветствует сотрудничество с США, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет "биться до победного конца", заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.Ван И подчеркнул, что сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам, а противостояние навредит всем. По его словам, обострение конфронтации в последний год еще раз продемонстрировало, что фундаментальная причина, по которой китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями и множеством вызовов, заключается в том, что США сделали стратегически неверную оценку Китая и китайско-американских отношений."Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая", - добавил он.
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в мире, сша, китай, мид кнр, ван и (политик)
Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая
Глава МИД КНР Ван И: Китай не боится противостояния с США, но выступает за сотрудничество
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай
приветствует сотрудничество с США
, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет "биться до победного конца", заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И
.
"Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся, и будем биться до победного конца", - сказал Ван И на конференции, посвященной современной международной обстановке и китайской дипломатии.
Ван И подчеркнул, что сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам, а противостояние навредит всем. По его словам, обострение конфронтации в последний год еще раз продемонстрировало, что фундаментальная причина, по которой китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями и множеством вызовов, заключается в том, что США сделали стратегически неверную оценку Китая и китайско-американских отношений.
"Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая", - добавил он.