https://ria.ru/20211220/kitay-1764488830.html

Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая

Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 20.12.2021

Пекин не боится противостояния с Вашингтоном, заявили в МИД Китая

Китай приветствует сотрудничество с США, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет "биться до победного конца", заявил в понедельник министр... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T08:17

2021-12-20T08:17

2021-12-20T08:17

в мире

сша

китай

мид кнр

ван и (политик)

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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай приветствует сотрудничество с США, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет "биться до победного конца", заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.Ван И подчеркнул, что сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам, а противостояние навредит всем. По его словам, обострение конфронтации в последний год еще раз продемонстрировало, что фундаментальная причина, по которой китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями и множеством вызовов, заключается в том, что США сделали стратегически неверную оценку Китая и китайско-американских отношений."Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая", - добавил он.

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сша

китай

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в мире, сша, китай, мид кнр, ван и (политик)