Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"
Глава МИД Китая Ван И: Тайвань в конце концов вернется домой
"Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к "независимости", а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он отметил, что все эти противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, а также нарушили консенсус международного сообщества и основные нормы международных отношений.
"Тайвань – это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен, и он неизбежно будет объединен", - добавил министр.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.