https://ria.ru/20211220/kitay-1764487923.html

Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"

Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой" - РИА Новости, 20.12.2021

Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"

Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T07:54

2021-12-20T07:54

2021-12-20T07:54

в мире

китай

тайвань

гоминьдан

ван и (политик)

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.Он отметил, что все эти противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, а также нарушили консенсус международного сообщества и основные нормы международных отношений.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

https://ria.ru/20211204/pentagon-1762216592.html

китай

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в мире, китай, тайвань, гоминьдан, ван и (политик), народно-освободительная армия китая