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Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"
Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой" - РИА Новости, 20.12.2021
Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"
Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T07:54
2021-12-20T07:54
в мире
китай
тайвань
гоминьдан
ван и (политик)
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.Он отметил, что все эти противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, а также нарушили консенсус международного сообщества и основные нормы международных отношений.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
https://ria.ru/20211204/pentagon-1762216592.html
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в мире, китай, тайвань, гоминьдан, ван и (политик), народно-освободительная армия китая
07:54 20.12.2021
 
Глава МИД Китая заявил, что Тайвань "вернется домой"

Глава МИД Китая Ван И: Тайвань в конце концов вернется домой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.
"Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к "независимости", а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он отметил, что все эти противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, а также нарушили консенсус международного сообщества и основные нормы международных отношений.
"Тайвань – это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен, и он неизбежно будет объединен", - добавил министр.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 23:40
Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
 
В миреКитайТайваньГоминьданВан И (политик)Народно-освободительная армия Китая
 
 
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