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https://ria.ru/20211220/kiselev-1764602142.html
Киселев призвал Запад учитывать интересы России
Киселев призвал Запад учитывать интересы России - РИА Новости, 20.12.2021
Киселев призвал Запад учитывать интересы России
Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:26
2021-12-20T19:02
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
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россия
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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты."Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее - четыре минуты", - заявил Киселев телерадиокомпании Би-би-си.По его словам, Россия предлагает Западу не создавать угроз, иначе все превратятся в радиоактивный пепел.Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/kiselev-1764601036.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей рябков, дмитрий киселев, нато, россия
18:26 20.12.2021 (обновлено: 19:02 20.12.2021)
 
Киселев призвал Запад учитывать интересы России

Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение с подлетным временем четыре минуты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты.
"Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее - четыре минуты", - заявил Киселев телерадиокомпании Би-би-си.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
18:21
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине
По его словам, Россия предлагает Западу не создавать угроз, иначе все превратятся в радиоактивный пепел.
Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 18:23
В МИД заявили о полной зависимости Европы от НАТО
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденСергей РябковДмитрий КиселевНАТОРоссия
 
 
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