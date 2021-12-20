https://ria.ru/20211220/kiselev-1764602142.html

Киселев призвал Запад учитывать интересы России

Киселев призвал Запад учитывать интересы России - РИА Новости, 20.12.2021

Киселев призвал Запад учитывать интересы России

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:26

2021-12-20T18:26

2021-12-20T19:02

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вашингтон (город)

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россия

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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев призвал Запад не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее составляет четыре минуты."Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее - четыре минуты", - заявил Киселев телерадиокомпании Би-би-си.По его словам, Россия предлагает Западу не создавать угроз, иначе все превратятся в радиоактивный пепел.Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/kiselev-1764601036.html

https://ria.ru/20211219/evropa-1764458099.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей рябков, дмитрий киселев, нато, россия