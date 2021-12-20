Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/kiselev-1764601036.html
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине - РИА Новости, 20.12.2021
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине
Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:21
2021-12-20T19:04
в мире
украина
сша
дмитрий киселев
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747356694_0:224:3132:1987_1920x0_80_0_0_3e76f8e14722c345988b34a32190649c.jpg
ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной."Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса", — заявил Би-би-си Киселев.Телеведущий призвал западные государства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в радиоактивный пепел."Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее — четыре минуты", — отметил он.По его словам, такая ситуация может возникнуть только по вине Запада, Москва этого не хочет. Киселев добавил, что Россия готова применить силу, если США и их партнеры по Североатлантическому альянсу перейдут "красные линии"."Для России это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул журналист.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.
https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764593173.html
https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764137319.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747356694_330:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_d05af2f1e5cebb683fefcc280a93d224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий киселев, нато, россия
18:21 20.12.2021 (обновлено: 19:04 20.12.2021)
 
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине

Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной.
"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса", — заявил Би-би-си Киселев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
17:45
Скабеева высмеяла оговорку Зеленского о санкциях против России
Телеведущий призвал западные государства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в радиоактивный пепел.
"Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее — четыре минуты", — отметил он.
По его словам, такая ситуация может возникнуть только по вине Запада, Москва этого не хочет. Киселев добавил, что Россия готова применить силу, если США и их партнеры по Североатлантическому альянсу перейдут "красные линии".
"Для России это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул журналист.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 22:00
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаСШАДмитрий КиселевНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
Лента новостейМолния
"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ