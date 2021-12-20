18:21 20.12.2021 (обновлено: 19:04 20.12.2021)
Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине
Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной.
"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса", — заявил Би-би-си Киселев.
Телеведущий призвал западные государства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в радиоактивный пепел.
"Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее — четыре минуты", — отметил он.
По его словам, такая ситуация может возникнуть только по вине Запада, Москва этого не хочет. Киселев добавил, что Россия готова применить силу, если США и их партнеры по Североатлантическому альянсу перейдут "красные линии".
"Для России это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул журналист.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.