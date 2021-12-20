https://ria.ru/20211220/kiselev-1764601036.html

Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине

Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине - РИА Новости, 20.12.2021

Киселев предостерег Запад от повторения карибского кризиса на Украине

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:21

2021-12-20T18:21

2021-12-20T19:04

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ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев предостерег страны Запада от повторения карибского кризиса в ситуации с Украиной."Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса", — заявил Би-би-си Киселев.Телеведущий призвал западные государства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в радиоактивный пепел."Странам повезло либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность, они никуда не переедут... Также мы можем говорить, Мексике повезло или не повезло быть рядом с США... Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее — четыре минуты", — отметил он.По его словам, такая ситуация может возникнуть только по вине Запада, Москва этого не хочет. Киселев добавил, что Россия готова применить силу, если США и их партнеры по Североатлантическому альянсу перейдут "красные линии"."Для России это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул журналист.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, в случае отсутствия реакции возможен новый виток конфронтации.

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764593173.html

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764137319.html

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в мире, украина, сша, дмитрий киселев, нато, россия